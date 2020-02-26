Braga 0-1 Glasgow Rangers | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Rangers Portekiz'de tek golle turladı

0-1 | MAÇ SONUCU

Braga 0-1 Glasgow Rangers | MAÇ SONUCU

'nde son 16'ya yükselen ilk takım İskoç ekibi oldu. Teknik direktörlüğünü efsanesi 'ın yaptığı Rangers, ilk maçta evinde 3-2 yendiği Portekiz ekibi 'yı deplasmanda da 1-0 mağlup edip adını son 16'ya yazdırdı.

son 32 turu rövanşında Portekiz ekibi ile İskoç devi karşı karşıya geldi.
Teknik direktörlüğünü 'ın yaptığı Rangers, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etti. Evindeki ilk karşılaşmayı da 3-2 kazanan İskoç temsilcisi son 16'ya yükselen ilk takım oldu.

HAGI PENALTI KAÇIRDI!

Konuk ekibe turu getiren golü 61. dakikada Ryan Kent kaydetti. Rangers'ta maça 11'de başlayan Rumen efsane 'nin oğlu Ianis Hagi, 45+1'de penaltı atışından yararlanamadı.

  1. 26.02.2020
  2. Güncelleme: 26.02.2020 22:43
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