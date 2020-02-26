Braga 0-1 Glasgow Rangers | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Portekiz ekibi Braga ile İskoç devi Glasgow Rangers karşı karşıya geldi.

Teknik direktörlüğünü Steven Gerrard'ın yaptığı Rangers, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etti. Evindeki ilk karşılaşmayı da 3-2 kazanan İskoç temsilcisi son 16'ya yükselen ilk takım oldu.

HAGI PENALTI KAÇIRDI!

Konuk ekibe turu getiren golü 61. dakikada Ryan Kent kaydetti. Rangers'ta maça 11'de başlayan Rumen efsane Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, 45+1'de penaltı atışından yararlanamadı.