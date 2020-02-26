Braga 0-1 Glasgow Rangers | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya yükselen ilk takım İskoç ekibi Glasgow Rangers oldu. Teknik direktörlüğünü Liverpool efsanesi Steven Gerrard'ın yaptığı Rangers, ilk maçta evinde 3-2 yendiği Portekiz ekibi Braga'yı deplasmanda da 1-0 mağlup edip adını son 16'ya yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında Portekiz ekibi Braga ile İskoç devi Glasgow Rangers karşı karşıya geldi.
Teknik direktörlüğünü Steven Gerrard'ın yaptığı Rangers, rakibini deplasmanda 1-0 mağlup etti. Evindeki ilk karşılaşmayı da 3-2 kazanan İskoç temsilcisi son 16'ya yükselen ilk takım oldu.
HAGI PENALTI KAÇIRDI!
Konuk ekibe turu getiren golü 61. dakikada Ryan Kent kaydetti. Rangers'ta maça 11'de başlayan Rumen efsane Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi, 45+1'de penaltı atışından yararlanamadı.
- 26.02.2020
- Güncelleme: 26.02.2020 22:43
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Yorum
şems Arda şimdi nerede?
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Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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