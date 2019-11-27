Slovan Bratislava İstanbul'a geldi

Vodafone Park'ta yarın saat 20.55'te başlayacak mücadele öncesinde Slovan Bratislava takımı İstanbul'a geldi. TSİ 12:15'te İstanbul Yeni Havalimanı'na inen Slovakya temsilcisi, daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

Karşılaşma öncesinde bugün saat 18:30'da Slovan Bratislava Teknik Direktörü Martin Sevela ve bir oyuncu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. 19:00'da ise Slovakya temsilcisi maçın son provasını gerçekleştirecek.