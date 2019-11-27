Slovan Bratislava İstanbul'a geldi - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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'a geldi

Slovan Bratislava İstanbul'a geldi

'ın rakibi , 'a geldi.  Avrupa Ligi K Grubu 5'inci maçında Beşiktaş, Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile mücadele edecek.

Vodafone Park'ta yarın saat 20.55'te başlayacak mücadele öncesinde takımı 'a geldi. TSİ 12:15'te İstanbul Yeni Havalimanı'na inen Slovakya temsilcisi, daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.

Karşılaşma öncesinde bugün saat 18:30'da Slovan Bratislava Teknik Direktörü Martin Sevela ve bir oyuncu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. 19:00'da ise Slovakya temsilcisi maçın son provasını gerçekleştirecek.

  1. 27.11.2019
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