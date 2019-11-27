Slovan Bratislava İstanbul'a geldi
Beşiktaş'ın rakibi Slovan Bratislava, İstanbul'a geldi. UEFA Avrupa Ligi K Grubu 5'inci maçında Beşiktaş, Slovakya temsilcisi Slovan Bratislava ile mücadele edecek.
Vodafone Park'ta yarın saat 20.55'te başlayacak mücadele öncesinde Slovan Bratislava takımı İstanbul'a geldi. TSİ 12:15'te İstanbul Yeni Havalimanı'na inen Slovakya temsilcisi, daha sonra konaklayacakları otele doğru yola çıktı.
Karşılaşma öncesinde bugün saat 18:30'da Slovan Bratislava Teknik Direktörü Martin Sevela ve bir oyuncu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak. 19:00'da ise Slovakya temsilcisi maçın son provasını gerçekleştirecek.
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Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
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Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
Toplam 1
Yorum
? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
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laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
Slovan Bratislava İstanbul'a geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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