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27 Kasım 2019, Çarşamba
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Getafe maçına hazır

Getafe Trabzonspor maçına hazır

Avrupa Ligi C Grubu beşinci hafta maçında yarın 'a konuk olacak temsilcisi Getafe, hazırlıklarını tamamladı.

Konuk takım, karşılaşmanın oynanacağı Medical Park Stadı'nda teknik direktör Jose Bordalas yönetiminde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Koşuyla başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın, taktik çalışma ile tamamlandığı kaydedildi.

-Getafe karşılaşması yarın saat 18.50'de başlayacak.

  1. 27.11.2019
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