MANU'ya Astana şoku!
UEFA Avrupa Ligi L Grubu 5. maç gününde Astana ile Manchester Unied karşı karşıya geldi. Astana Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Astana, 2-1'lik skorla kazandı.
Manchester United, 10. dakikada Jesse Lingard'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Astana, 55. dakikada Dmitri Shomko ile skoru eşitledi. DiShon Bernard'ın kendi kalesine attığı golle Astana, 2-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Manchester United, gruptaki ilk enilgisini aldı ve 10 puanda kaldı. Astana ise ilk puanlarını alarak 3 puana yükseldi. Grubun son haftasında Manchester United, AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Astana ise Partizan deplasmanına gidecek.
- 28.11.2019
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Rıza Çalımbay'dan flaş açıklamalar! Emre Kılınç ve Mert Hakan...
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Yorum
Haşim iİk yarı açık ara lider tamamlanırsa (hakemlerde adil olmalı) hiç bir futbolcu gönderilmemeli. robinyo alınmalı. Cesurlar tarih yazabilir.
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Fenerbahçe müjdeyi böyle verdi!
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fb40 vedat muriç dönse ne olacak takımın başında teknik direktör yok ki, hiç futbol dan anlamayan bir adam getirsen o da toplardı bu puanları
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Fenerbahçe Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü
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fb40 sürdürse ne olacak takımın başın da teknik direktör yok ki gider berabere kalır gelir ersun yanal ve ali koç gider bu takımdan hiç bir şey
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