MANU'ya Astana şoku! - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
28 Kasım 2019, Perşembe
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MANU'ya şoku!

MANU'ya Astana şoku!

Avrupa Ligi L Grubu 5. maç gününde ile Manchester Unied karşı karşıya geldi. Astana Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Astana, 2-1'lik skorla kazandı.

, 10. dakikada Jesse Lingard'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. , 55. dakikada Dmitri Shomko ile skoru eşitledi. DiShon 'ın kendi kalesine attığı golle Astana, 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Manchester United, gruptaki ilk enilgisini aldı ve 10 puanda kaldı. Astana ise ilk puanlarını alarak 3 puana yükseldi. Grubun son haftasında Manchester United, AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Astana ise Partizan deplasmanına gidecek.

  1. 28.11.2019
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