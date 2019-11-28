MANU'ya Astana şoku!

Manchester United, 10. dakikada Jesse Lingard'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Astana, 55. dakikada Dmitri Shomko ile skoru eşitledi. DiShon Bernard'ın kendi kalesine attığı golle Astana, 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Manchester United, gruptaki ilk enilgisini aldı ve 10 puanda kaldı. Astana ise ilk puanlarını alarak 3 puana yükseldi. Grubun son haftasında Manchester United, AZ Alkmaar'ı konuk edecek. Astana ise Partizan deplasmanına gidecek.

