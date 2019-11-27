Beşiktaş bombayı patlatıyor! Mario Balotelli ve anlaşma şartları... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Kasım 2019, Çarşamba
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bombayı patlatıyor! ve anlaşma şartları...

Beşiktaş bombayı patlatıyor! Mario Balotelli ve anlaşma şartları...

'ta devre arası için çalışmalarına hız verildi. Golcü takviyesi yapmayı planlayan siyah beyazlılar, gündeme dünyaca ünlü yıldız 'yi aldı.

Irkçı saldırılar nedeniyle Çizme'de mutlu olmayan 29 yaşındaki golcüyü gündemine alan , için düğmeye basacak.

Serie A'da Brescia forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, ırkçı saldırılar ve Brescia Başkanı Massimo Cellio'nun yaptığı, "Balotelli siyahi birisi. Kendisini temizlemeye çalışıyor" açıklamalarının ardından takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

İtalya'da yıllık 1.5 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek çeşitli bonuslarla imza atan yıldız forvet için menajeri Mino Raiola ile temasa geçilerek şartlar soruldu.

BAŞARI ODAKLI BONUS TEKLİFİ

Balotelli için başarı odaklı bonuslarla uygun bir maaş teklifi yapmayı düşünen 'ın, önümüzdeki günlerde bu transfer için harekete geçeceği öğrenildi.

'COME TO BEŞİKTAŞ'

Verona maçında ırkçı saldırılara maruz kalan Balotelli'ye Beşiktaş taraftarı, "Come to Beşiktaş" sloganıyla kucak açmıştı. İtalyan futbolcu bu sezon 7 maçta 2 gol attı.

Beşiktaş iç transferde harekete geçiyor

  1. 27.11.2019
  2. Güncelleme: 27.11.2019 09:51
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