Beşiktaş bombayı patlatıyor! Mario Balotelli ve anlaşma şartları...
Beşiktaş'ta devre arası için transfer çalışmalarına hız verildi. Golcü takviyesi yapmayı planlayan siyah beyazlılar, gündeme dünyaca ünlü yıldız Mario Balotelli'yi aldı.
Irkçı saldırılar nedeniyle Çizme'de mutlu olmayan 29 yaşındaki golcüyü gündemine alan Beşiktaş, transfer için düğmeye basacak.
Serie A'da Brescia forması giyen 29 yaşındaki futbolcu, ırkçı saldırılar ve Brescia Başkanı Massimo Cellio'nun yaptığı, "Balotelli siyahi birisi. Kendisini temizlemeye çalışıyor" açıklamalarının ardından takımdan ayrılmayı kafasına koydu.
İtalya'da yıllık 1.5 milyon Euro maaş ve 3 milyon Euro'ya kadar çıkabilecek çeşitli bonuslarla imza atan yıldız forvet için menajeri Mino Raiola ile temasa geçilerek şartlar soruldu.
BAŞARI ODAKLI BONUS TEKLİFİ
Balotelli için başarı odaklı bonuslarla uygun bir maaş teklifi yapmayı düşünen Beşiktaş'ın, önümüzdeki günlerde bu transfer için harekete geçeceği öğrenildi.
'COME TO BEŞİKTAŞ'
Verona maçında ırkçı saldırılara maruz kalan Balotelli'ye Beşiktaş taraftarı, "Come to Beşiktaş" sloganıyla kucak açmıştı. İtalyan futbolcu bu sezon 7 maçta 2 gol attı.
- 27.11.2019
- Güncelleme: 27.11.2019 09:51
-
Eski Trabzonsporlu Okay Yokuşlu Celta'yı sildi
Toplam 2
Yorum
Antistanbul Okay şart
-
Gençler için Avrupa şansı
Toplam 1
Yorum
resso ıyı ıyı
-
Trabzonspor'da idmanlar sürecek
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Mario Balotelli ve anlaşma şartları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.