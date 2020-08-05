Shakhtar Donetsk 3-0 Wolfsburg | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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3-0 | MAÇ SONUCU

Shakhtar Donetsk 3-0 Wolfsburg | MAÇ SONUCU

son 16 turu rövanşında evinde 'u konuk etti. 'daki ilk maçı 2-1 kazanan temsilcisi, rövanşta da rakibini 3-0 mağlup ederek adını yazdırdı.

son 16 turu rövanş mücadelesinde ile , Olympiyskiy Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takımın da 10 kişi tamamladığı mücadeleden ev sahibi Shakhtar3-0'lık skorla galip ayrıldı.

Pandemi sürecinden önce 'da oynanan ilk maçı da 2-1 kazanan temsilcisi adını yazdıran taraf oldu. Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri 89 ve 90+2'de Junior Moraes ile 90'da Solomon kaydetti.

Shakhtar'da Kocholava 67'de, Wolfsburg'da ise Brooks 70'te kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 05.08.2020 21:50
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