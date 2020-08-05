Shakhtar Donetsk 3-0 Wolfsburg | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Shakhtar Donetsk evinde Wolfsburg'u konuk etti. Almanya'daki ilk maçı 2-1 kazanan Ukrayna temsilcisi, rövanşta da rakibini 3-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile Wolfsburg, Olympiyskiy Stadı'nda karşı karşıya geldi. İki takımın da 10 kişi tamamladığı mücadeleden ev sahibi Shakhtar3-0'lık skorla galip ayrıldı.
Pandemi sürecinden önce Almanya'da oynanan ilk maçı da 2-1 kazanan Ukrayna temsilcisi adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu. Shakhtar'a galibiyeti getiren golleri 89 ve 90+2'de Junior Moraes ile 90'da Solomon kaydetti.
Shakhtar'da Kocholava 67'de, Wolfsburg'da ise Brooks 70'te kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.
- 05.08.2020
- Güncelleme: 05.08.2020 21:50
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