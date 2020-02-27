Espanyol 3-2 Wolverhampton | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İngiliz ekibi Wolverhampton, deplasmanda Espanyol'a 3-2 mağlup oldu. Wolverhampton ilk maçtaki 4-0'lık skor avantajıyla UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yükseldi.

Ev sahibi takımın golleri 16, 57 (P) ve 90+1. dakikalarda Jonathan Calleri'den geldi. Konuk ekibin gollerini ise 22. dakikada Adama Traore, 79. dakikada ise Matt Doherty kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İngiliz ekibi Wolverhampton, evinde Espanyol ile karşı karşıya gelmişti. Ev sahibi ekip, mücadeleden 4-0 galip ayrılıp rövanş öncesi büyük avantaj yakalamıştı. Wolves'ta 3 gol atarak hat-trick yapan Diogo Jota maça damgasını vurmuştu. Bu mağlubiyetle Wolverhampton, ilk maçın avantajıyla bir üst tura yükseldi.

KURA ÇEKİMİ YARIN

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

Son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Sporting Lizbon'u ağırlayacak Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde kuraya katılacak. Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.



