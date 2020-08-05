Manchester United 2-1 LASK Linz | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Manchester United, son 16 turunda karşılaştığı LASK Linz'i kolay geçti. Avusturya'daki ilk maçı 5-0 kazanan İngiliz devi, Old Trafford'daki rövanşta rakibini 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Kopenhag'ın rakibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Manchester United, Old Trafford'da LASK Linz'i konuk etti. İlk maçtaki 5-0'lık skorun avantajıyla rahat bir maç çıkaran İngiliz ekibi, rakibini 2-1 yenerek çeyrek final biletini kaptı.
İlk yarısı golsüz sona eren maçta ilk gol konuk ekipten geldi. LASK Linz, 55'te Wiesinger'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole çabuk cevap veren Kırmızı Şeytanlar, 57'de Lingard'la skora dengeyi getirdi. İngiliz ekibine galibiyeti getiren gol 88'de Martial'dan geldi.
RAKİBİ KOPENHAG
LASK Linz'i eleyen Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Başakşehir'i saf dışı bırakan Kopenhag ile eşleşti.
- 05.08.2020
- Güncelleme: 06.08.2020 00:14
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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