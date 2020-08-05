Manchester United 2-1 LASK Linz | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Avrupa Ligi ManU fişi ikinci yarıda çekti!

| MAÇ SONUCU

Manchester United 2-1 LASK Linz | MAÇ SONUCU

'nin favorileri arasında gösterilen , son 16 turunda karşılaştığı 'i kolay geçti. 'daki ilk maçı 5-0 kazanan İngiliz devi, 'daki rövanşta rakibini mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı ve Kopenhag'ın rakibi oldu.

son 16 turu rövanşında , 'da 'i konuk etti. İlk maçtaki 5-0'lık skorun avantajıyla rahat bir maç çıkaran İngiliz ekibi, rakibini yenerek biletini kaptı.

İlk yarısı golsüz sona eren maçta ilk gol konuk ekipten geldi. LASK Linz, 55'te Wiesinger'in golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole çabuk cevap veren Kırmızı Şeytanlar, 57'de Lingard'la skora dengeyi getirdi. İngiliz ekibine galibiyeti getiren gol 88'de Martial'dan geldi.

RAKİBİ KOPENHAG
LASK Linz'i eleyen Manchester United, UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Başakşehir'i saf dışı bırakan Kopenhag ile eşleşti.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 00:14
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