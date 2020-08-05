UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Inter, tarafsız sahada karşılaştığı Getafe'yi Romelu Lukaku ve Christian Eriksen'in golleriyle 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Inter ile Getafe karşı karşıya geldi.
Tek maç eleme usulü tarafsız sahada (Veltins Arena - Almanya) oynanan karşılaşmayı Inter 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdı.
İtalyan ekibine turu getiren golleri 33. dakikada Romelu Lukaku ve 83. dakikada Christian Eriksen kaydetti.
Getafe, 76. dakikada Jorge Molina'nın kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.
Çeyrek finalde Inter, Bayer Leverkusen - Rangers eşleşmesinden turu atlayacak olan ekip ile karşı karşıya gelecek.
- 05.08.2020
- Güncelleme: 06.08.2020 00:24
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Inter 2-0 Getafe | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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