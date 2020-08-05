Inter 2-0 Getafe | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
05 Ağustos 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Inter turu 2 golle kaptı!

2-0 | MAÇ SONUCU

Inter 2-0 Getafe | MAÇ SONUCU

son 16 turunda , tarafsız sahada karşılaştığı 'yi Romelu Lukaku ve Christian Eriksen'in golleriyle 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

son 16 turunda ile karşı karşıya geldi.

Tek maç eleme usulü tarafsız sahada (Veltins Arena - Almanya) oynanan karşılaşmayı Inter 2-0 kazanarak adını çeyrek finale yazdı.

İtalyan ekibine turu getiren golleri 33. dakikada Romelu Lukaku ve 83. dakikada Christian Eriksen kaydetti.

Getafe, 76. dakikada Jorge Molina'nın kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.

Çeyrek finalde Inter, - Rangers eşleşmesinden turu atlayacak olan ekip ile karşı karşıya gelecek.

  1. 05.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 00:24
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