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27 Şubat 2020, Perşembe
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’nde son 32 heyecanı

Avrupa Ligi’nde son 32 heyecanı

'nde son 32 heyecanı bugünkü 15 maçla devam edecek. Turun ilk tur atlayanı Braga'yı 3-2'nin rövanşında 1-0 yenen Glasgow Rangers oldu.

Günün programı şöyle: 20.55 Basel- APOEL, LASK-AZ Alkmaar, Malmö-Wolfsburg, Porto- B.Leverkusen, Espanyol-W'Hampton, Gent-Roma, 23.00 Benfica-Shakhtar, M.United-C.Brugge, İnter- Ludogorets, Celtic-Kopenhag, Arsenal-Olympiakos, Salzburg-E.Frankfurt, Ajax-Getafe, Sevilla-Cluj.

  1. 27.2.2020
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