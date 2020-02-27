Avrupa Ligi’nde son 32 heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 heyecanı bugünkü 15 maçla devam edecek. Turun ilk tur atlayanı Braga'yı 3-2'nin rövanşında 1-0 yenen Glasgow Rangers oldu.
Günün programı şöyle: 20.55 Basel- APOEL, LASK-AZ Alkmaar, Malmö-Wolfsburg, Porto- B.Leverkusen, Espanyol-W'Hampton, Gent-Roma, 23.00 Benfica-Shakhtar, M.United-C.Brugge, İnter- Ludogorets, Celtic-Kopenhag, Arsenal-Olympiakos, Salzburg-E.Frankfurt, Ajax-Getafe, Sevilla-Cluj.
- 27.2.2020
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Giray Bulak: Arda Turan Sivasspor'u şampiyon yapar
Toplam 2
Yorum
şems Arda şimdi nerede?
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Transfer bombası basına sızdı! Derbide onu izlemişler
Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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