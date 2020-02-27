LASK Linz 2-0 AZ Alkmaar | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam etti. Son 32 turu rövanş karşılaşmasında Avusturya ekibi LASK Linz, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk etti. İlk karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Linz, rövanş kaşılaşmasını 2-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.
Sporting CP, PSV ve Rosengborg'un bulunduğu D Grubu'nu lider bitiren LASK Linz ile Manchester United, Partizan ve Astana'nın bulunduğu L Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan AZ Alkmaar geçtiğimiz hafta kozlarını paylaşmış ve mücadele 1-1 berabere sonlanmıştı. Rövanş karşılaşmasını 2-0 kazanan Linz, turnuvada adını son 16'ya yazdırdı.
Ev sahibi ekibin gollerini 44 (P) ve 50. dakikalarda Marko Raguz kaydetti.
- 27.02.2020
- Güncelleme: 27.02.2020 23:34
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Yorum
aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
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Yorum
1461 Ersun Yanal senin olduğun yerde huzur olmaz
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Toplam 1
Yorum
ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
LASK Linz 2-0 AZ Alkmaar | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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