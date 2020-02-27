LASK Linz 2-0 AZ Alkmaar | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi LASK Linz son 16 turuna adını yazdırdı!

Linz 2-0 | MAÇ SONUCU

LASK Linz 2-0 AZ Alkmaar | MAÇ SONUCU

'nde heyecan kaldığı yerden devam etti. Son 32 turu rövanş karşılaşmasında ekibi Linz, temsilcisi 'ı konuk etti. İlk karşılaşmadan 1-1 beraberlikle ayrılan Linz, rövanş kaşılaşmasını 2-0 kazanarak son 16 turuna yükseldi.

Sporting CP, PSV ve Rosengborg'un bulunduğu D Grubu'nu lider bitiren Linz ile Manchester United, Partizan ve Astana'nın bulunduğu L Grubu'nu ikinci olarak tamamlayan geçtiğimiz hafta kozlarını paylaşmış ve mücadele 1-1 berabere sonlanmıştı. Rövanş karşılaşmasını 2-0 kazanan Linz, turnuvada adını son 16'ya yazdırdı.

Ev sahibi ekibin gollerini 44 (P) ve 50. dakikalarda Marko Raguz kaydetti.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 23:34
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