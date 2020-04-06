Elia gemileri yaktı! İşte ayrılmak istemesinin nedeni
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de forma giyen Hollandalı futbolcu Eljero Elia ülke basınına konuştu ve takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Deneyimli isim bu kararı vermesinin ardında yatan sebebi de açıkladı.
Medipol Başakşehir futbolcusu Elia, Hollanda basınına konuştu ve ayrılık açıklamasında bulundu. Deneyimli futbolcu kalabalık stadyumlarda oynamak istediğini söyledi.
"KALABALIK STADYUMLARDA OYNAMAK İSTİYORUM"
Sanırım 3 yıl yeterli. Güzeldi. Ben bunu kulübe söyledikten 3 gün sonra aniden kadronun dışında bırakıldım. Ben sadece tekrar futbol oynamak ve kalabalık stadyumlarda oynamak istiyorum.
"HOLLANDA'YA GERİ DÖNMEM MÜMKÜN AMA..."
Feyenoord'a olan aşkımın engellemesine izin vermek istemiyorum. Hollanda'ya geri dönmem mümkün. Feyenoord güzel bir kulüp. Kültürü olan bir kulüp. Açık konuşmak gerekirse Feyenoord'da Troost'un benimle ilgilenmedikleri yönünde söyledikleri hoşma gitmedi. Daha sonra Menajerim Feyenoord hakkında bana sorular sordu ve kulübün genç oyunculara yöneleceklerini öğrendim. Ben 2015'te Feyenood'a gittiğimde o dönem beni istiyorlardı. Şimdi aksi yönünde davranış sergilerlerse bir şey diyemem. Öyle olsun.
- 07.04.2020
- Güncelleme: 07.04.2020 00:34
- Mathieu Valbuena: Fenerbahçe'den ayrılmam doğruydu!
- Sabri Sarıoğlu 3. kez baba olacak! Yağmur Sarıoğlu müjdeyi verdi "Evet hamileyim"
- Tarih belli oldu! Alex de Souza Fenerbahçe'ye...
- Karantina dinlemedi! Rus futbolcu Smolov nişanlısı için bunu yaptı
- Fenerbahçe'de 5 isim için karar verildi! Altay Bayındır...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Elia gemileri yaktı! İşte ayrılmak istemesinin nedeni haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.