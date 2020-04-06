Elia gemileri yaktı! İşte ayrılmak istemesinin nedeni - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
06 Nisan 2020, Pazartesi
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Elia gemileri yaktı! İşte ayrılmak istemesinin nedeni

Elia gemileri yaktı! İşte ayrılmak istemesinin nedeni

ekiplerinden 'de forma giyen Hollandalı futbolcu Eljero Elia ülke basınına konuştu ve takımdan ayrılmak istediğini söyledi. Deneyimli isim bu kararı vermesinin ardında yatan sebebi de açıkladı.

futbolcusu Elia, basınına konuştu ve ayrılık açıklamasında bulundu. Deneyimli futbolcu kalabalık stadyumlarda oynamak istediğini söyledi.

"KALABALIK STADYUMLARDA OYNAMAK İSTİYORUM"
Sanırım 3 yıl yeterli. Güzeldi. Ben bunu kulübe söyledikten 3 gün sonra aniden kadronun dışında bırakıldım. Ben sadece tekrar futbol oynamak ve kalabalık stadyumlarda oynamak istiyorum.

"HOLLANDA'YA GERİ DÖNMEM MÜMKÜN AMA..."
Feyenoord'a olan aşkımın engellemesine izin vermek istemiyorum. Hollanda'ya geri dönmem mümkün. Feyenoord güzel bir kulüp. Kültürü olan bir kulüp. Açık konuşmak gerekirse Feyenoord'da Troost'un benimle ilgilenmedikleri yönünde söyledikleri hoşma gitmedi. Daha sonra Menajerim Feyenoord hakkında bana sorular sordu ve kulübün genç oyunculara yöneleceklerini öğrendim. Ben 2015'te Feyenood'a gittiğimde o dönem beni istiyorlardı. Şimdi aksi yönünde davranış sergilerlerse bir şey diyemem. Öyle olsun.

  1. 07.04.2020
  2. Güncelleme: 07.04.2020 00:34
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