Elia gemileri yaktı! İşte ayrılmak istemesinin nedeni

Medipol Başakşehir futbolcusu Elia, Hollanda basınına konuştu ve ayrılık açıklamasında bulundu. Deneyimli futbolcu kalabalık stadyumlarda oynamak istediğini söyledi.

"KALABALIK STADYUMLARDA OYNAMAK İSTİYORUM"

Sanırım 3 yıl yeterli. Güzeldi. Ben bunu kulübe söyledikten 3 gün sonra aniden kadronun dışında bırakıldım. Ben sadece tekrar futbol oynamak ve kalabalık stadyumlarda oynamak istiyorum.

"HOLLANDA'YA GERİ DÖNMEM MÜMKÜN AMA..."

Feyenoord'a olan aşkımın engellemesine izin vermek istemiyorum. Hollanda'ya geri dönmem mümkün. Feyenoord güzel bir kulüp. Kültürü olan bir kulüp. Açık konuşmak gerekirse Feyenoord'da Troost'un benimle ilgilenmedikleri yönünde söyledikleri hoşma gitmedi. Daha sonra Menajerim Feyenoord hakkında bana sorular sordu ve kulübün genç oyunculara yöneleceklerini öğrendim. Ben 2015'te Feyenood'a gittiğimde o dönem beni istiyorlardı. Şimdi aksi yönünde davranış sergilerlerse bir şey diyemem. Öyle olsun.