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02 Haziran 2020, Salı
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corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!

Medipol Başakşehir corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!

ekiplerinden 'de tüm takıma corona virüsü testi yapıldı. Turuncu-lacivertlilerin yaptığı açıklamada bütün sonuçların negatif çıktığı belirtildi.

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan için hazırlıklarına devam eden 'de rutin olarak gerçekleştirilen corona virüsü testi yapıldı. A Takımı oyuncuları, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan Covid-19 PCR testi sonuçları negatif çıktı.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir.

  1. 02.06.2020
  2. Güncelleme: 02.06.2020 11:52
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