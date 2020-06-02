Medipol Başakşehir corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir'de tüm takıma corona virüsü testi yapıldı. Turuncu-lacivertlilerin yaptığı açıklamada bütün sonuçların negatif çıktığı belirtildi.
12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarına devam eden Medipol Başakşehir'de rutin olarak gerçekleştirilen corona virüsü testi yapıldı. Futbol A Takımı oyuncuları, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan Covid-19 PCR testi sonuçları negatif çıktı.
İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN YAPTIĞI AÇIKLAMA
Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.
Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir.
- 02.06.2020
- Güncelleme: 02.06.2020 11:52
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