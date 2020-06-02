Medipol Başakşehir corona virüsü test sonuçlarını duyurdu!

12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig için hazırlıklarına devam eden Medipol Başakşehir'de rutin olarak gerçekleştirilen corona virüsü testi yapıldı. Futbol A Takımı oyuncuları, teknik heyet, idari ekip ve kulüp çalışanlarına yapılan Covid-19 PCR testi sonuçları negatif çıktı.

İŞTE BAŞAKŞEHİR'İN YAPTIĞI AÇIKLAMA

Futbol A Takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza bu hafta yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Futbolcularımız, takım halinde antrenmanları sürdürmeye devam etmektedir.