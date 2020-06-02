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02 Haziran 2020, Salı
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corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

Fenerbahçe corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!

ekiplerinden Takımı'nın futbolcuları, teknik ve idari heyete yapılan corona virüsü test sonuçları açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre bütün sonuçlar negatif çıktı.

'den sevindirici haber geldi. Sarı-lacivertli takımda rutin olarak gerçekleştirilen corona virüsü testi tüm ekibe yapıldı. Yapılan açıklamaya göre tüm test sonuçları negatif çıktı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
Dün A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve 'nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

  1. 02.06.2020
  2. Güncelleme: 02.06.2020 10:31
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