Fenerbahçe corona virüsü test sonuçlarını açıkladı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe Futbol Takımı'nın futbolcuları, teknik ve idari heyete yapılan corona virüsü test sonuçları açıklandı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre bütün sonuçlar negatif çıktı.
Fenerbahçe'den sevindirici haber geldi. Sarı-lacivertli takımda rutin olarak gerçekleştirilen corona virüsü testi tüm ekibe yapıldı. Yapılan açıklamaya göre tüm test sonuçları negatif çıktı.
İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA
Dün Futbol A Takımımızın oyuncularına, teknik ve idari heyetine, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde bulunan personelimize yapılan COVID-19 PCR testinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.
- 02.06.2020
- Güncelleme: 02.06.2020 10:31
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