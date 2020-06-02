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İşte Hasan Ali'nin Fenerbahçe'yle bağlarını koparan olay! Galatasaray...
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'la ilgili karar verildi. Deneyimli futbolcuyla yola devam edilmeme kararı aldı ve yollar ayrılacak. Sarı-lacivertli takımla Hasan Ali arasında ipleri koparan olay ortaya çıktı. İşte o olay Galatasaray detayı...
2 Haziran 2020 Salı 10:47
Güncelleme: 02.06.2020 10:47
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Bir süredir merak edilen konu karara bağlandı ve Fenerbahçe'de Hasan Ali Kaldırım dönemi sona eriyor...
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YILLAR SONRA AYRILIK KARARI Sarı-Lacivertliler, 2012 yılında 3 milyon 750 bin Euro karşılığında Kayserispor'dan transfer edilen milli futbolcu ile yollarını ayırıyor.
SÖZLEŞMESİ UZATILMIYOR Yönetim, performansı sürekli tartışma konusu olan, bu sezon da yaşadığı sakatlıklar nedeniyle şimşekleri üzerine çeken 30 yaşındaki sol bekin sözleşmesini uzatmama kararı aldı.
TEMASA DAHİ GEÇİLMEDİ Sarı lacivertliler, Haziran ayına dek Kaldırım ve menajeriyle hiçbir temasta bulunmamıştı.
MENAJERİNE İLETİLDİ Tecrübeli yıldıza da menajeri aracılığıyla alınan kararın bildirildiği öğrenildi.