İşte Hasan Ali'nin Fenerbahçe'yle bağlarını koparan olay! Galatasaray...

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'la ilgili karar verildi. Deneyimli futbolcuyla yola devam edilmeme kararı aldı ve yollar ayrılacak. Sarı-lacivertli takımla Hasan Ali arasında ipleri koparan olay ortaya çıktı. İşte o olay Galatasaray detayı...