Medipol Başakşehir Avusturya basınında! "Kurnaz Başakşehir..."
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i deplasmanda 3-0 yenen ve liderliğe yükselen Medipol Başakşehir’in başarısı Avusturya basınında geniş yer buldu.
Devlet Televizyonu ORF karşılaşmaya ilişkin haberini, "Wolfsberger, Başakşehir'e yine kaybetti" başlığı ile takipçilerine duyururken, rakip takımın gruptan çıkmak için mücadele sarf ettiğini ancak acı bir mağlubiyetle yara aldığı belirtildi.
Haberde, Wolfsberger'in iki hafta önce İstanbul'da rakibine, 1-0 kaybettiği anımsatılarak, dünkü yenilgiyle Avusturyalı ekibin grupta sonuncu olduğu, Başakşehir'in ise 7 puanla liderliğe yükseldiği kaydedildi.
"DİŞSİZ WOLFSBERGER, KURNAZ BAŞAKŞEHİR'E YENİLDİ"
Ülkenin en çok satan gazetelerinden Kronen de haberinde, "Dişsiz Wolfsberger, kurnaz Başakşehir'e yenildi." başlığını kullandı.
Haberde, turuncu-lacivertli ekibin hem sahasında hem de deplasmanda Wolfsberger'i yendiği belirtilirken, Başakşehir'in maça hızlı başladığı, mücadelenin başlarında elde ettiği şansları da değerlendiremediği hatırlatıldı.
Penaltı ve kırmızı kartın karşılaşmanın kırılma anı olduğuna değinilen haberde, art arda gelen goller karşısında ev sahibi ekibin varlık gösteremediğinin altı çizildi.
Österreich gazetesi ise karşılaşmaya geniş yer verdiği haberinde, "Wolfsberger, Türklere karşı şansız bir şekilde evinde 3-0'lık bir hezimete uğradı." yorumunda bulundu.
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Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 1
Yorum
savaş Boyd daha da iyi olacak.Ancak şu Güven çok güvensiz.Sadece dolaşıyor.Mücadele yok.Keza Lens ruh gibi.Bu iki oyuncu hala niye oynatılıyor ki?
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Ünal Karaman: Birçok şeyi söylemekte zorlanıyorum
Toplam 4
Yorum
Dost Hoca sen avrupa kupasını ciddiye alsaydın genç takımla çıkmazdın. Ülke punına katkılarından dolayı tşk.
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Facia geliyorum dedi
Toplam 2
Yorum
BU İŞTE. ANLAŞILMAZ BİR DURUM GS İŞİ İMPARATOR SENİN GİBİ UEFA VA AVRUPA ŞAMPİYONU OLMUŞ BİR HOCA BU FUTBOLCULARI NASIL ALIR. BİRDE MAÇLAR BAŞLARKEN VE ANTREMAN YAPMADAN. SONUÇ
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