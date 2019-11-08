Medipol Başakşehir Avusturya basınında! "Kurnaz Başakşehir..." - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
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basınında! "Kurnaz Başakşehir..."

Medipol Başakşehir Avusturya basınında! "Kurnaz Başakşehir..."

Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında temsilcisi Wolfsberger'i deplasmanda yenen ve liderliğe yükselen ’in başarısı Avusturya basınında geniş yer buldu.

Devlet Televizyonu ORF karşılaşmaya ilişkin haberini, "Wolfsberger, 'e yine kaybetti" başlığı ile takipçilerine duyururken, rakip takımın gruptan çıkmak için mücadele sarf ettiğini ancak acı bir mağlubiyetle yara aldığı belirtildi.

Haberde, Wolfsberger'in iki hafta önce 'da rakibine, 1-0 kaybettiği anımsatılarak, dünkü yenilgiyle Avusturyalı ekibin grupta sonuncu olduğu, Başakşehir'in ise 7 puanla liderliğe yükseldiği kaydedildi.

"DİŞSİZ WOLFSBERGER, KURNAZ BAŞAKŞEHİR'E YENİLDİ"
Ülkenin en çok satan gazetelerinden Kronen de haberinde, "Dişsiz Wolfsberger, kurnaz Başakşehir'e yenildi." başlığını kullandı.

Haberde, turuncu-lacivertli ekibin hem sahasında hem de deplasmanda Wolfsberger'i yendiği belirtilirken, Başakşehir'in maça hızlı başladığı, mücadelenin başlarında elde ettiği şansları da değerlendiremediği hatırlatıldı.

Penaltı ve kırmızı kartın karşılaşmanın kırılma anı olduğuna değinilen haberde, art arda gelen goller karşısında ev sahibi ekibin varlık gösteremediğinin altı çizildi.

Österreich gazetesi ise karşılaşmaya geniş yer verdiği haberinde, "Wolfsberger, Türklere karşı şansız bir şekilde evinde 'lık bir hezimete uğradı." yorumunda bulundu.

  1. 08.11.2019
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