Başakşehir lider
Avrupa'daki yüzakımız olan Bozbaykuşlar, Wolfsberger'i deplasmanda da yenerek J Grubu'nda zirveye yükseldi. 3 puanı getiren goller; Edin Visca ve Enzo Crivelli'den.
Yeni Avrupa Fatihi Başakşehir... UEFA Avrupa Ligi'nde ilk galibiyetini Wolfsberger karşısında alan Bozbaykuşlar, Avusturyalı rakibini deplasmanda farklı geçerek J Grubu'nda zirveye yükseldi: 3-0. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 73. dakikasında Edin Visca'nın penaltı golüyle öne geçen turuncu-lacivertliler, 10 kişi kalan rakibi karşısında Enzo Crivelli ile 2 gol daha bularak farka gitti. Temsilcimiz 7 puanla liderliği kaptı.
- 8.11.2019
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Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi sürüyor
Toplam 1
Yorum
eray hadi gsliler milyarlık takımızla 6 0 sonuç aldınız beşiktaşla dalga geçmek nasılmış en azından bizim kalede genç hakan arıkan vardı ya sizde
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Galatasaray maçı sonrası Nouma'dan ilginç paylaşım
Toplam 3
Yorum
noumabjk adamsın nouma
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Galatasaray taraftarları çıldırdı! "Formayı çıkarın..."
Toplam 6
Yorum
eRol başta fatih terim olmak üzere tüm futbolcular ve teknik heyet formsuz ve ruhsuz.
Başakşehir lider haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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