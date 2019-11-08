Başakşehir lider - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
08 Kasım 2019, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri Başakşehir lider

Başakşehir lider

Başakşehir lider

Avrupa'daki yüzakımız olan Bozbaykuşlar, 'i deplasmanda da yenerek J Grubu'nda zirveye yükseldi. 3 puanı getiren goller; Edin Visca ve Enzo Crivelli'den.

Yeni Avrupa Fatihi Başakşehir... 'nde ilk galibiyetini karşısında alan Bozbaykuşlar, Avusturyalı rakibini deplasmanda farklı geçerek J Grubu'nda zirveye yükseldi: 3-0. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 73. dakikasında Edin Visca'nın penaltı golüyle öne geçen turuncu-lacivertliler, 10 kişi kalan rakibi karşısında Enzo Crivelli ile 2 gol daha bularak farka gitti. Temsilcimiz 7 puanla liderliği kaptı.

  1. 8.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başakşehir lider haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN