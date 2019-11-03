Gökhan İnler: Bu ülkeye borçluyum - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç - Son dakika Medipol Başakşehir haberleri - Fotomaç
03 Kasım 2019, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Medipol Başakşehir Haberleri İstanbul Maratonu'na katılan Gökhan İnler: Bu ülkeye borçluyum

'na katılan : Bu ülkeye borçluyum

İstanbul Maratonu'na katılan Gökhan İnler: Bu ülkeye borçluyum

'nda kendi kurduğu vakıf için koşan Gökan İnler, "Bu ülkeye borçluyum ve bir şeyler vermek istiyorum. 2 sene önce durumu olmayan çocuklara yardım etmek için bir vakıf kurdum. Herkesi çocuklar için davet ediyorum" dedi.

41. Vodafone 'nda, kendi kurduğu İnler Spor ve Eğitim Vakfı adına koşan , koşu öncesi açıklamalarda bulundu. Hedefinin çocuklara yardım etmek olduğunu belirten Başakşehirli futbolcu İnler, "2 sene önce bir vakıf kurdum. Durumu olmayan çocuklara yardım etmek için. Bu ülkeye borçluyum ve bir şeyler vermek istiyorum. Herkesi çocuklar için davet ediyorum. Spor önemli bir şey. Onun için katılıyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda da çocuklarımıza yardım ederiz" şeklinde konuştu.

Beşiktaşlı taraftarların siyah-beyazlı kulübe yardım için başlattığı kampanyaya destek olan İnler, "Bunu çok ön plana çıkartmak istemiyorum. Benim nereden geldiğimiz herkes biliyor. Küçük bir jest için. Herkes beni biliyor, taraftarlar beni tanıyor. Onun için başka bir şey söylemeye gerek yok" ifadelerini kullandı.

  1. 03.11.2019
  2. Güncelleme: 03.11.2019 12:46
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstanbul Maratonu'na katılan Gökhan İnler: Bu ülkeye borçluyum haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN