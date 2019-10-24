Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya 'asker selamı' göndermesi!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. karşılaşmasında temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i konuk etti.

Başakşehir'e galibiyeti getiren gol 78. dakikada İrfan Can Kahveci'den gelirken, gol sonrası futbolcular Barış Pınar Harekatı'ndaki Mehmetçiklere destek amacıyla asker selamı verdi.

Karşılaşmanın ardından turuncu-lacivertli ekibin başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulunurken, A Milli Takım'ın Arnavutluk ve Fransa'ya attığı gollerden sonra milli futbolcuların asker selamı vermesiyle alakalı soruşturma başlatan UEFA'ya da gönderme yaptı.

İŞTE GÜMÜŞDAĞ'IN AÇIKLAMALARINDAN SATIRBAŞLARI:

''Hepimiz Mehmetçik'iz, biz hep öyle doğarız. Bu sevinci Mehmetçik'e, komutanlara yollamak bizim en büyük hakkımız. UEFA'nın çifte standardı bırakması lazım. Aynı selamı Fransız oyuncu Macron'a verince sorun yok. Ben maçtan önce takıma inşallah gol olur selam verirsiniz dedim. Bu hediyeyi askerlerimize hediye yolladılar. Gurur duydum. Ben burada özellikle rakip takım başkanı ile yemek yedim, ona teşekkür ettim. Bu selam konusu normal demiş onun için teşekkür ettim."

"Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon gibi takımlarımızın iki oyuncusu milli takımda bizim 3 tane oyuncumuz milli takımda Mert, İrfan Can, Mahmut var. Emre tam futbolu bırakırken gitti onu saymıyorum. Cengiz var bizden gitti Milli takım'ın önemli oyuncusu. Çok şükür Başakşehir çok iyi gidiyor. Emin adımlarla gidiyoruz. Beşiktaş son anlarda penaltı kaçırmış ona çok üzüldüm. Umarım Trabzonspor bugün kazanır."

"Kulüpler Birliği başkanlığını 3 yıl yaptım. Bundan sonra aday olmayacağım, kesinlikle düşünmüyorum. Trabzon başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun öyle düşüncesi olduğunu duydum eğer aday olursa onu destekleyeceğiz.''