Medipol Başakşehir 1-0 Wolfsberger | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
24 Ekim 2019, Perşembe
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Medipol 1-0 Wolfsberger | MAÇ SONUCU

Medipol Başakşehir 1-0 Wolfsberger | MAÇ SONUCU

J Grubu üçüncü maçında , evinde ekiplerinden Wolfsberger ile karşı karşıya geldi. Grubundaki ilk maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımına 4-0 yenilen ve ikinci karşılaşmasında sahasında Alman ekibi Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kalan turuncu-lacivertli ekip, Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i 1-0 mağlup ederek ilk galibiyetini alarak 4 puana ulaştı.

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  1. 24.10.2019
  2. Güncelleme: 24.10.2019 21:46
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