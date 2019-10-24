Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya 'asker selamı' göndermesi - Son dakika Başakşehir videoları - Fotomaç
Videoyu Daralt
Haberler Fotomaç TV Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya 'asker selamı' göndermesi

Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya 'asker selamı' göndermesi

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, “Önemli bir galibiyet aldık. İnanıyorum ki deplasmandan da iyi bir sonuçla döneceğiz. 6’ncı sezonumuz ve biz de deneyim kazanmaya başladık” dedi. Başakşehirli futbolcuların asker selamıyla golü kutlamasına da değinen Gümüşdağ, “Bizim hepimiz Mehmetçiğiz. Türk erkeği Mehmetçik olarak doğar. Terör örgütüne karşı haklı mücadelemizde duygularını askerimize yollamak bizim en doğal hakkımız." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. Grupta herkesin kalifiye olma şansı olduğunu belirten Gümüşdağ, "Geçen maçta son dakikada talihsiz bir gol yedik ve berabere kaldık. Bugün güzel bir mücadele oldu. Wolfsberger, Mönchengladbach'ı 4-0 mağlup etti. Genç bir ekipler. Buna rağmen çok güzel mücadele ettik. Bütün oyuncuları ve hocamızı tebrik ediyorum. Şu anda puan durumu 5, 4, 4 ve 2 şeklinde oluştu. Artık deplasmandaki 1 puan bile önemli. Üç maç kaldı. Herkesin lider ya da 2'nci çıkma şansı var. Önemli bir galibiyet aldık. İnanıyorum ki deplasmandan da iyi bir sonuçla döneceğiz. 6'ncı sezonumuz ve biz de deneyim kazanmaya başladık. İzleyenler de güzel bir müsabaka izledi" ifadelerini kullandı.

"UEFA ÇİFTE STANDARDI BIRAKSIN"

Medipol Başakşehirli futbolcuların asker selamıyla golü kutlamasına da değinen Gümüşdağ, "Bizim hepimiz Mehmetçiğiz. Türk erkeği Mehmetçik olarak doğar. Terör örgütüne karşı haklı mücadelemizde duygularını askerimize yollamak bizim en doğal hakkımız. Kimin ne düşündüğü umrumuzda değil. UEFA delegesine aynısını söyledim, bu çifte standardı bırakmaları gerek. Fransız oyuncu, Macron'a selam verdiğinde sıkıntı olmuyor. Bizim oyuncumuz, Cumhurbaşkanımıza vermedi bu selamı ama sahada verdi. Buna rağmen rahatsızlık duydular. Ben 'İinşallah gol atarsınız ve selamı verirsiniz' dedim ve onlar da bu hediyeyi askerimize yolladılar" şeklinde konuştu.

"WOLFSBERGER BAŞKANINA TEŞEKKÜR ETTİM"

Maç öncesinde düzenlenen yemekte Wolfsberger başkanına asker selamına verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini söyleyen Göksel Gümüşdağ, "Ben rakip takımın başkanıyla öğle yemeği yedim ve kendisine teşekkür ettim. Çok güzel açıklamalarda bulundu. İrfan Can'ın golünden sonra çok mutlu olduk. Başakşehir'in son dönemde milli takımda büyük takımlar gibi ilk 11 oyuncusu var. Mert, İrfan ve Mahmut gibi. Emre ve Cengiz'i de buraya ekleyebiliriz. Emin adımlarla gidiyoruz. Beşiktaş son anda penaltı kaçırmış ona üzüldüm. Umarım Trabzon da galip gelir" diye konuştu.

"AHMET AĞAOĞLU'NU DESTEKLİYORUZ"

Kulüpler Birliği Başkanlığı için Ahmet Ağaoğlu'na destek vereceklerini vurgulayan Gümüşdağ şu şekilde konuştu: "Ben Kulüpler Birliği Vakfı'nda üç yıl başkanlık yaptım. Tüm kulüp başkanları beni aradı hepsine teşekkür ederim ama aday olmayacağımı söyledim. Her kulüp başkanı bu görevi layıkıyla yapar. Ahmet Ağaoğlu eğer aday olursa biz ona destek veririz. Aynı şekilde Mehmet Sepil de bu görevi iyi şekilde yapabilir."

  • Video Boyutu
  • Bu videoyu bildir
  • İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
24 Ekim 2019 , Perşembe
SİTENE EKLE
  • Video Boyutu


YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BENZER VİDEOLAR
Daha Fazla Video Yükle
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN