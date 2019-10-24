Göksel Gümüşdağ'dan UEFA'ya 'asker selamı' göndermesi

Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nde Wolfsberger'i 1-0 mağlup ettiği maçın ardından kulüp başkanı Göksel Gümüşdağ açıklamalarda bulundu. Grupta herkesin kalifiye olma şansı olduğunu belirten Gümüşdağ, "Geçen maçta son dakikada talihsiz bir gol yedik ve berabere kaldık. Bugün güzel bir mücadele oldu. Wolfsberger, Mönchengladbach'ı 4-0 mağlup etti. Genç bir ekipler. Buna rağmen çok güzel mücadele ettik. Bütün oyuncuları ve hocamızı tebrik ediyorum. Şu anda puan durumu 5, 4, 4 ve 2 şeklinde oluştu. Artık deplasmandaki 1 puan bile önemli. Üç maç kaldı. Herkesin lider ya da 2'nci çıkma şansı var. Önemli bir galibiyet aldık. İnanıyorum ki deplasmandan da iyi bir sonuçla döneceğiz. 6'ncı sezonumuz ve biz de deneyim kazanmaya başladık. İzleyenler de güzel bir müsabaka izledi" ifadelerini kullandı.



"UEFA ÇİFTE STANDARDI BIRAKSIN"



Medipol Başakşehirli futbolcuların asker selamıyla golü kutlamasına da değinen Gümüşdağ, "Bizim hepimiz Mehmetçiğiz. Türk erkeği Mehmetçik olarak doğar. Terör örgütüne karşı haklı mücadelemizde duygularını askerimize yollamak bizim en doğal hakkımız. Kimin ne düşündüğü umrumuzda değil. UEFA delegesine aynısını söyledim, bu çifte standardı bırakmaları gerek. Fransız oyuncu, Macron'a selam verdiğinde sıkıntı olmuyor. Bizim oyuncumuz, Cumhurbaşkanımıza vermedi bu selamı ama sahada verdi. Buna rağmen rahatsızlık duydular. Ben 'İinşallah gol atarsınız ve selamı verirsiniz' dedim ve onlar da bu hediyeyi askerimize yolladılar" şeklinde konuştu.



"WOLFSBERGER BAŞKANINA TEŞEKKÜR ETTİM"



Maç öncesinde düzenlenen yemekte Wolfsberger başkanına asker selamına verdiği destekten dolayı teşekkür ettiğini söyleyen Göksel Gümüşdağ, "Ben rakip takımın başkanıyla öğle yemeği yedim ve kendisine teşekkür ettim. Çok güzel açıklamalarda bulundu. İrfan Can'ın golünden sonra çok mutlu olduk. Başakşehir'in son dönemde milli takımda büyük takımlar gibi ilk 11 oyuncusu var. Mert, İrfan ve Mahmut gibi. Emre ve Cengiz'i de buraya ekleyebiliriz. Emin adımlarla gidiyoruz. Beşiktaş son anda penaltı kaçırmış ona üzüldüm. Umarım Trabzon da galip gelir" diye konuştu.



"AHMET AĞAOĞLU'NU DESTEKLİYORUZ"



Kulüpler Birliği Başkanlığı için Ahmet Ağaoğlu'na destek vereceklerini vurgulayan Gümüşdağ şu şekilde konuştu: "Ben Kulüpler Birliği Vakfı'nda üç yıl başkanlık yaptım. Tüm kulüp başkanları beni aradı hepsine teşekkür ederim ama aday olmayacağımı söyledim. Her kulüp başkanı bu görevi layıkıyla yapar. Ahmet Ağaoğlu eğer aday olursa biz ona destek veririz. Aynı şekilde Mehmet Sepil de bu görevi iyi şekilde yapabilir."