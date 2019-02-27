Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
27 Şubat 2019, Çarşamba
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Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Başakşehir Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı

'in lideri , ligin 24'üncü haftasında pazar günü Evkur ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

'in lideri , ligin 24'üncü haftasında pazar günü Evkur ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör yönetiminde, kulüp tesislerinde yapılan antrenman dinamik ısınmayla başlarken, koordinasyon, 5'e 2 pas çalışması ve topa hakimiyet oyunuyla devam etti. Çift kale maçla antrenman sona erdi.

Turuncu lacivertli takım, Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek.

  1. 27.02.2019
  2. Güncelleme: 27.02.2019 14:39
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