MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 22 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları!

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 22 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları!

MasterChef Türkiye’de 22 Eylül akşamı ekrana gelen bölümde heyecan doruktaydı. İzleyicilerin en çok merak ettiği sorulardan biri, MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? oldu. Peki, 22 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef 22 Eylül mavi takım kaptanı kim oldu?

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2025 Salı 14:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 22 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları!

Her hafta farklı bir kaptanın belirlendiği yarışmada bu kez mavi ve kırmızı takımlar yeniden oluşturuldu. Peki, 22 Eylül MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu, kırmızı takımı kim yönetecek? MasterChef yarışmacıları, kaptanlık oyununda kıyasıya mücadele verdi. Jürinin değerlendirmeleri sonucunda bu haftanın mavi takım kaptanı belli oldu. Peki, bu hafta kaptanlık oyununu kim kazandı? MasterChef 22 Eylül mavi takım kaptanı kim oldu? Detaylar haberimizde...

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

22 Eylül MasterChef bölümünde kaptanlık oyununu Çağatay kazandı ve mavi takım kaptanı oldu. Kırmızı takım kaptanlığına ise Ayla getirildi. Yeni haftada iki takım arasındaki mücadele izleyicilere yine nefes kesen anlar yaşatacak.

MASTERCHEF KİM ELENDİ 21 EYLÜL?

MasterChef'te elenen son isim İrem oldu.

MASTERCHEF MAVİ TAKIM

Mavi Takım

Çağatay (Takım Kaptanı)

Hakan

Sümeyye

Gizem

Onur

Kemal Can

Barış

Cansu

Ayten

Nisa

KIRMIZI TAKIM

Ayla (Takım Kaptanı)

Furkan

Özkan

Sezer

Mert

İhsan

Eylül

Aslı

Çağlar

Meryem

