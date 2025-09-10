CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Magazin Masterchef 2. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? | 10 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef 2. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? | 10 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef'te haftanın ikinci takım oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Hakan, kırmızı takım kaptanı olarak ise İrem seçilmesinin ardından kıyasıya rekabetini sürdürdü. Şeflerin günün yemeğini duyurmasının ardından tüm yarışmacılar, en güzel yemekleri yapmak için kolları sıvadı. Peki Masterchef 2. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 10 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 Çarşamba 13:37
Masterchef 2. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? | 10 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin 10 Eylül Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jürisinde yer aldığı yarışmada dokunulmazlığı alan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden yarışmacılar ise potaya girmemek için kıyasıya rekabet etti. Peki, Masterchef 2. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? 10 Eylül Çarşamba MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 10 Eylül Çarşamba günü yayınlanan 2. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

10 Eylül Çarşamba günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de eleme adaylarının hangi yarışmacılar olduğu akşam açıklanacak.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

7 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde MasterChef'e veda eden yarışmacı Sercan oldu.

F.Bahçe'de 2 ayrılık birden! Tedesco hızlı başladı
Tedesco ile ilgili bilinmeyen gerçek!
Domenico Tedesco hakkında bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! İşte öne çıkan başarıları...
Derin Amerika ve MOSSAD'dan "Sıradaki hedef Türkiye ve Erdoğan" tehdidi! CIA'ci Rubin İsrail'e "İstanbul'u vur" dedi: NATO onları korumaz
Osimhen'den G.Saray'ı üzen haber! Sahalara dönüş tarihi...
Süper Lig ekibinden Ahmed Kutucu'ya transfer teklifi!
