Haberler Magazin Masterchef 3. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? | 11 Eylül Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef 3. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? | 11 Eylül Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

Masterchef'te haftanın üçüncü takım oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Hakan, kırmızı takım kaptanı olarak ise İrem seçilmesinin ardından kıyasıya rekabeti sürdürdü. Şeflerin günün yemeğini duyurmasının ardından tüm yarışmacılar, en güzel yemekleri yapmak için kolları sıvadı. Peki Masterchef 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? 11 Eylül Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 Perşembe 13:10
Masterchef 3. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? | 11 Eylül Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'nin 11 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Danilo, Somer ve Mehmet Şef'in jürisinde yer aldığı yarışmada dokunulmazlığı alan takım rahat bir nefes alırken, kaybeden yarışmacılar ise potaya girmemek için kıyasıya rekabet etti. Peki, Masterchef 3. Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazandı? 11 Eylül Perşembe MasterChef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF 3. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de 11 Eylül Perşembe günü yayınlanan 3. dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

MASTERCHEF'TE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

11 Eylül Perşembe günü yayınlanan MasterChef Türkiye'de eleme adaylarının hangi yarışmacılar olduğu akşam açıklanacak.

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

7 Eylül Pazar günü yayınlanan bölümde MasterChef'e veda eden yarışmacı Sercan oldu.

