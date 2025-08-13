ZOR ÖLÜM 5: ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN FİLMİNİN KONUSU NE? | Zor Ölüm 5 oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Zor Ölüm Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini John Moore'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

ZOR ÖLÜM 5: ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN FİLMİNİN KONUSU NE?

John McClane 20 seneden fazladır New York emniyet güçlerine bağlı olarak hizmet veren ve terörist grupları yok etmesiyle ünlü bir polistir. Bu yüzden de dünyanın dört bir köşesindeki teröristlerin can düşmanıdır. Rus mafya lideri hapisten kaçınca McClane, rotasını Rusya'ya çevirir; Rus yeraltı dünyası ile olan tek bağlantısı ise Komorov adında bir Rus'tur.

Fakat Amerikalıları pek de sevmeyen bu ülkede, gizli görev esnasında karşısında oğlu Jack'i görünce daha da şaşıracaktır. John, oğlunun sandığından daha yetenekli olduğunu ve Rus mafyasını köşeye kıstırmak üzere olduğunu fark eder. Aynı dönemde Sovyet ordu kuvvetleri de kontrolü ele geçirmeye çalışmaktadırlar. Baba-oğul, kaçak mafya liderine karşı sert ve delice bir savaşa girişeceklerdir.

ZOR ÖLÜM 5: ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Jai Courtney

Yuliya Snigir

Cole Hauser

Mary Elizabeth Winstead

Sebastian Koch

Amaury Nolasco

Radivoje Bukvic

Pavel Dimitriyeviç Lıçnikov

Ganxsta Zolee

Megalyn Echikunwoke

Atilla Arpa

Iván Kamarás

Sergej Onopko

Roman Luknár

Aldis Hodge

Martin "Mako" Hindy

Melissa Tang

Catherine Kresge

Anastassija Makarenko

Rytmus

Scott Michael Campbell

Joe Massingill

Iván Fenyő

April Grace

Edit Balázsovits

Ferenc Elek

ZOR ÖLÜM 5: ÖLMEK İÇİN GÜZEL BİR GÜN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı aksiyon filmi Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Gün 2013 yılında çekilmiştir.