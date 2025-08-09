Bay ve Bayan Smith (Mr. and Mrs. Smith) filminin konusu ne? Bay ve Bayan Smith oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Bay ve Bayan Smith filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Doug Liman'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Bay ve Bayan Smith filminin konusu ne? Bay ve Bayan Smith oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BAY VE BAYAN SMITH FİLMİNİN KONUSU NE?

John ve Jane Smith evli, normal evli bir çift olup son derece normal bir yerde yaşayıp, normal işlerde çalışan insanlardır. Tabi gizli birer tetikçi olmak, ne kadar normal diye tanımlanabilirse. Ancak ne Jane kocasının sırrını bilmektedir ne de John. Ta ki ortak bir hedefte buluşana dek. Birbirlerini öldürme görevi almışlardır. Bu amaçla bir takım araştırma işlerine başladıklarında beş ya da altı yıl sürmüş olan evlilikleri süresince birbirlerini tanıdıklarının ötesinde bambaşka yanlarını keşfederler.

BAY VE BAYAN SMITH OYUNCULARI KİM?

Brad Pitt

Angelina Jolie

Vince Vaughn

Adam Brody

Simon Kinberg

Michelle Monaghan

Rachael Huntley

Keith David

Kerry Washington

Chris Weitz

Stephanie March

Theresa Barrera

Jennifer Morrison

Perrey Reeves

Melanie Tolbert

Jerry T. Adams

Ron Bottitta

Elijah Alexander

Maree Cheatham

Kim H. Winther

Patrika Darbo

Miguel Angel Caballero

Noah Dahl

Amy Hathaway

Jeff Yagher

Melissa Hurley

Ali Marsh

Leonard Robinson

Peter Lavin

Abigail Rose Solomon

Benton Jennings

Carol Mack

Edward Padilla

Joel Munoz

Maria Bello

Julia Ormond

William Fichtner

Martin Henderson

Selah Victor

David Leitch

Tony Longo

Jacqueline Bisset

Efren Ramirez

Chad Stahelski

Gene LeBell

Mark Ivanir

Kathrine Herzer

Heidi Moneymaker

BAY VE BAYAN SMITH FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bay ve Bayan Smith filminin yapım yılı 2005'tir.