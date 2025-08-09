Bay ve Bayan Smith (Mr. and Mrs. Smith) filminin konusu ne? Bay ve Bayan Smith oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Bay ve Bayan Smith filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Doug Liman'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Bay ve Bayan Smith filminin konusu ne? Bay ve Bayan Smith oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
BAY VE BAYAN SMITH FİLMİNİN KONUSU NE?
John ve Jane Smith evli, normal evli bir çift olup son derece normal bir yerde yaşayıp, normal işlerde çalışan insanlardır. Tabi gizli birer tetikçi olmak, ne kadar normal diye tanımlanabilirse. Ancak ne Jane kocasının sırrını bilmektedir ne de John. Ta ki ortak bir hedefte buluşana dek. Birbirlerini öldürme görevi almışlardır. Bu amaçla bir takım araştırma işlerine başladıklarında beş ya da altı yıl sürmüş olan evlilikleri süresince birbirlerini tanıdıklarının ötesinde bambaşka yanlarını keşfederler.
BAY VE BAYAN SMITH OYUNCULARI KİM?
Brad Pitt
Angelina Jolie
Vince Vaughn
Adam Brody
Simon Kinberg
Michelle Monaghan
Rachael Huntley
Keith David
Kerry Washington
Chris Weitz
Stephanie March
Theresa Barrera
Jennifer Morrison
Perrey Reeves
Melanie Tolbert
Jerry T. Adams
Ron Bottitta
Elijah Alexander
Maree Cheatham
Kim H. Winther
Patrika Darbo
Miguel Angel Caballero
Noah Dahl
Amy Hathaway
Jeff Yagher
Melissa Hurley
Ali Marsh
Leonard Robinson
Peter Lavin
Abigail Rose Solomon
Benton Jennings
Carol Mack
Edward Padilla
Joel Munoz
Maria Bello
Julia Ormond
William Fichtner
Martin Henderson
Selah Victor
David Leitch
Tony Longo
Jacqueline Bisset
Efren Ramirez
Chad Stahelski
Gene LeBell
Mark Ivanir
Kathrine Herzer
Heidi Moneymaker
BAY VE BAYAN SMITH FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Bay ve Bayan Smith filminin yapım yılı 2005'tir.