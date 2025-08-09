CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Magazin Bay ve Bayan Smith (Mr. and Mrs. Smith) filminin konusu ne? Bay ve Bayan Smith oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Bay ve Bayan Smith (Mr. and Mrs. Smith) filminin konusu ne? Bay ve Bayan Smith oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Doug Liman'ın oturduğu ve başrollerini Brad Pitt, Angelina Jolie ve Vince Vaughn paylaştığı Bay ve Bayan Smith filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon, komedi ve casusluk türündeki 2005 yapımı Bay ve Bayan Smith hakkında arama motorlarında araştırılan 'Bay ve Bayan Smith filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2025 Cumartesi 14:18
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Bay ve Bayan Smith (Mr. and Mrs. Smith) filminin konusu ne? Bay ve Bayan Smith oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Bay ve Bayan Smith filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Doug Liman'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Bay ve Bayan Smith filminin konusu ne? Bay ve Bayan Smith oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BAY VE BAYAN SMITH FİLMİNİN KONUSU NE?

John ve Jane Smith evli, normal evli bir çift olup son derece normal bir yerde yaşayıp, normal işlerde çalışan insanlardır. Tabi gizli birer tetikçi olmak, ne kadar normal diye tanımlanabilirse. Ancak ne Jane kocasının sırrını bilmektedir ne de John. Ta ki ortak bir hedefte buluşana dek. Birbirlerini öldürme görevi almışlardır. Bu amaçla bir takım araştırma işlerine başladıklarında beş ya da altı yıl sürmüş olan evlilikleri süresince birbirlerini tanıdıklarının ötesinde bambaşka yanlarını keşfederler.

BAY VE BAYAN SMITH OYUNCULARI KİM?

Brad Pitt

Angelina Jolie

Vince Vaughn

Adam Brody

Simon Kinberg

Michelle Monaghan

Rachael Huntley

Keith David

Kerry Washington

Chris Weitz

Stephanie March

Theresa Barrera

Jennifer Morrison

Perrey Reeves

Melanie Tolbert

Jerry T. Adams

Ron Bottitta

Elijah Alexander

Maree Cheatham

Kim H. Winther

Patrika Darbo

Miguel Angel Caballero

Noah Dahl

Amy Hathaway

Jeff Yagher

Melissa Hurley

Ali Marsh

Leonard Robinson

Peter Lavin

Abigail Rose Solomon

Benton Jennings

Carol Mack

Edward Padilla

Joel Munoz

Maria Bello

Julia Ormond

William Fichtner

Martin Henderson

Selah Victor

David Leitch

Tony Longo

Jacqueline Bisset

Efren Ramirez

Chad Stahelski

Gene LeBell

Mark Ivanir

Kathrine Herzer

Heidi Moneymaker

BAY VE BAYAN SMITH FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Bay ve Bayan Smith filminin yapım yılı 2005'tir.

Milan'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Kerem olmazsa o gelecek
Barış Alper'e İtalyan kancası!
DİĞER
Beşiktaş'a transferde dünya yıldızından büyük müjde! Maaşında indirimi kabul etti...
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Mısır'da önemli açıklamalar | CANLI YAYIN
G.Saray Ederson ile anlaştı!
G.Saray Genoa’nın yıldızına talip!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Feyenoord mesaisi! F.Bahçe'de Feyenoord mesaisi! 13:44
Milan'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Kerem olmazsa o gelecek Milan'dan F.Bahçe'ye sürpriz transfer! Kerem olmazsa o gelecek 13:41
Macaristan - Türkiye maçı detayları! Macaristan - Türkiye maçı detayları! 13:37
Benjamin Sesko M. United'da! Benjamin Sesko M. United'da! 12:40
Maximin'in yeni takımı belli oldu! Maximin'in yeni takımı belli oldu! 12:16
Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? | Fenerbahçe maçı ertelendi mi? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman? | Fenerbahçe maçı ertelendi mi? 12:04
Daha Eski
G.Saray Ederson ile anlaştı! G.Saray Ederson ile anlaştı! 11:59
G.Saray Genoa’nın yıldızına talip! G.Saray Genoa’nın yıldızına talip! 11:29
G.Saray İlkay ile anlaşma sağladı G.Saray İlkay ile anlaşma sağladı 11:29
Cenk Özkacar Köln'de! Cenk Özkacar Köln'de! 10:56
Penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı Penaltı kararları doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı 10:54
Hatayspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Hatayspor - Keçiörengücü maçı hangi kanalda? 10:54