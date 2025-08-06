THOR FİLMİNİN KONUSU NE? | Thor filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

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Thor filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Kenneth Branagh'ın üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Thor filminin konusu ne? Thor oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

THOR FİLMİNİN KONUSU NE?

M.S. 900'lerde Asgard kralı baş tanrı Odin dünyaya saldıran Buz devleri ve onların kralı Laufey ile savaşır. Asgard orduları ve Einherjar lejyonları, buz devlerini yenerler ve onların güç kaynağı olan "Antik Kışlar" adlı sandığı ele geçirirler.

THOR FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?