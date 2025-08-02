Gece ve Gündüz (Knight and Day) filminin konusu ne? Gece ve Gündüz oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Gece ve Gündüz filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini James Mangold'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Gece ve Gündüz filminin konusu ne? Gece ve Gündüz oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

GECE VE GÜNDÜZ FİLMİNİN KONUSU NE?

June, sevimli, hoş, tekdüze bir yaşam sürmesinin yanı sıra yalnızlığı ile barışık bir şekilde günlerini geçiren genç bir kadındır. Bu sıradanlık çerçevesinde hayat süren June (Cameron Diaz), kız kardeşinin evliliği için tatlı bir telaş içinde, büyük güne hazırlık yapmaktadır. Tesadüf eseri gizli bir ajan olan Milner (Tom Cruise) ile karşılaşır. June, Milner'la tanışmalarının ardından bir yandan tehlikeli bir yandan da eğlenceli bir dizi maceranın içine düşer. Ama ne yaparsa yapsınlar, tesadüfler onları hep bir araya getirecektir.

GECE VE GÜNDÜZ OYUNCULARI KİM?

Cameron Diaz

Tom Cruise

Paul Dano

Peter Sarsgaard

Marc Blucas

Viola Davis

Maggie Grace

Jordi Mollà

Falk Hentschel

Gal Gadot

Dale Dye

Jerrell Lee Wesley

Celia Weston

Rich Manley

Lennie Loftin

Matthew Lawler

Brian Dykstra

Olivier Martinez

Ronn Surels

Adam Gregor

Sara Jean Underwood

Nicholas Art

Christian Finnegan

Taylor Treadwell

Brian Tarantina

King Orba

Nilaja Sun

Scott Wahle

Jack O'Connell

Tommy Nohilly

Nicole Signore

Arnold Chon

Michael Enright

Hugo Garcia

Charlie Alejandro

Greg Paul

Hélène Cardona

Erica McDermott

Marianna Shults

Denis Bespaly

Bianca Kovacs

Jackamoe Buzzell

Erica LaRose

Stephen Radochia

Bobby Silva

Liam Ferguson

GECE VE GÜNDÜZ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Gece ve Gündüz filminin yapım yılı 2010'dur.