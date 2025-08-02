Gece ve Gündüz (Knight and Day) filminin konusu ne? Gece ve Gündüz oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Gece ve Gündüz filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini James Mangold'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Gece ve Gündüz filminin konusu ne? Gece ve Gündüz oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...
GECE VE GÜNDÜZ FİLMİNİN KONUSU NE?
June, sevimli, hoş, tekdüze bir yaşam sürmesinin yanı sıra yalnızlığı ile barışık bir şekilde günlerini geçiren genç bir kadındır. Bu sıradanlık çerçevesinde hayat süren June (Cameron Diaz), kız kardeşinin evliliği için tatlı bir telaş içinde, büyük güne hazırlık yapmaktadır. Tesadüf eseri gizli bir ajan olan Milner (Tom Cruise) ile karşılaşır. June, Milner'la tanışmalarının ardından bir yandan tehlikeli bir yandan da eğlenceli bir dizi maceranın içine düşer. Ama ne yaparsa yapsınlar, tesadüfler onları hep bir araya getirecektir.
GECE VE GÜNDÜZ OYUNCULARI KİM?
Cameron Diaz
Tom Cruise
Paul Dano
Peter Sarsgaard
Marc Blucas
Viola Davis
Maggie Grace
Jordi Mollà
Falk Hentschel
Gal Gadot
Dale Dye
Jerrell Lee Wesley
Celia Weston
Rich Manley
Lennie Loftin
Matthew Lawler
Brian Dykstra
Olivier Martinez
Ronn Surels
Adam Gregor
Sara Jean Underwood
Nicholas Art
Christian Finnegan
Taylor Treadwell
Brian Tarantina
King Orba
Nilaja Sun
Scott Wahle
Jack O'Connell
Tommy Nohilly
Nicole Signore
Arnold Chon
Michael Enright
Hugo Garcia
Charlie Alejandro
Greg Paul
Hélène Cardona
Erica McDermott
Marianna Shults
Denis Bespaly
Bianca Kovacs
Jackamoe Buzzell
Erica LaRose
Stephen Radochia
Bobby Silva
Liam Ferguson
GECE VE GÜNDÜZ FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Gece ve Gündüz filminin yapım yılı 2010'dur.