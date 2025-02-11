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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 11 Şubat Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 11 Şubat Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Yıldız Hanım oldu. Yıldız Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 11 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 17:20 Güncelleme Tarihi: 11 Şubat 2025 Salı 17:20
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 11 Şubat Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Yıldız kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Yıldız Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 11 Şubat 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YILDIZ KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 11 Şubat yarışmacısı Yıldız Hanım oldu. Yıldız Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ MEHMET KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Şubat yarışmacısı Mehmet Bey oldu. Mehmet Bey'in puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Yıldız: 5

Aydan: 5

Makbule: 6

Tolga: 4

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