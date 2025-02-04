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Haberler Magazin YEMEKTEYİZ puan tablosu 4 Şubat Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gül kaç puan aldı?

YEMEKTEYİZ puan tablosu 4 Şubat Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gül kaç puan aldı?

Zuhal Topal'ın sunumuyla ekran gelen Yemekteyiz'de yarışma heyecanı sürüyor. Yeni haftanın ikinci yarışmacısı Gül Hanım oldu. Gül Hanım hazırladığı menüyle yarışmacıların odak noktası oldu. İzleyiciler ise Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gül kaç puan aldı? sorusunun yanıtının araştırmaya başladı. Yemekteyiz 4 Şubat puan tablosu haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2025 Salı 17:40
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YEMEKTEYİZ puan tablosu 4 Şubat Salı | Zuhal Topal'la Yemekteyiz Gül kaç puan aldı?

TV 8'in sevilen yarışması Yemekteyiz'de yeni haftaya girildi. Günün yarışmacısı Gül Hanım oldu. Büyük ödül için kıyasıya rekabet eden yarışmacılar her gün puanlama yapıyorlar. Hafta bitiminde ise bir kişi ödülü kazanıyor. İşte Yemekteyiz 4 Şubat 2025 puan tablosu...

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ GÜL KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 4 Şubat yarışmacısı Gül Hanım oldu. Gül Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından belli olacak.

ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ KÜBRA KAÇ PUAN ALDI?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 3 Şubat yarışmacısı Kübra Hanım oldu. Kübra Hanım'ın puan tablosu yapılan oylamanın ardından şu şekilde oldu:

Gül: 4

Serkan: 4

Begüm: 4

Ferdi: 5

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