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Haberler Magazin Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | 1 Şubat Survivor dokunulmazlık oyunu

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | 1 Şubat Survivor dokunulmazlık oyunu

Survivor 2025 tüm heyecanıyla hız kesmeden devam ediyor. 1 Şubat Cumartesi günü dokunulmazlık oyunu oynayacak yarışmacılardan hangisinin kazandığı, yarışmaseverler tarafından merak ediliyor. Kıyasıya rekabetin sürdüğü son bölümde Ada Konseyi'nin kararı heyecanla bekleniyor. Peki Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? İşte 1 Şubat Cumartesi Survivor yeni bölüm detayları...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 15:20 Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2025 Cumartesi 15:40
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | 1 Şubat Survivor dokunulmazlık oyunu

Survivor yeni bölümüyle 1 Şubat Cumartesi günü ekrana geliyor. Yıllardır ekranların en sevilen yarışması olma ünvanını koruyan programın 1 Şubat Cumartesi günü oynanacak bölümü için nefesler tutuldu. Adada etaplar zorlaştıkça gergin anlar artarken yeni bölüm fragmanında, Survivor çamuru ile ilk kez buluşan adayların mücadelesi dikkat çekti. Peki 1 Şubat Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI 1 ŞUBAR 2025?

Survivor 2025 yarışmasında 1 Şubat Cumartesi günü Dokunulmazlık oyunu oynanacak. Etabı kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

SURVIVOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dün akşan yayımlanan Survivor'da dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı.

All Star'da haftanın ilk eleme adayı Serenay Aktaş olurken dokunulmazlık oyununda ise eleme adayı Zeynep oldu.

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