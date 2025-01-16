  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin TV YAYIN AKIŞI 17 OCAK CUMA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

TV YAYIN AKIŞI 17 OCAK CUMA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

17 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2025 Perşembe 23:50 Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2025 Cuma 00:10
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV YAYIN AKIŞI 17 OCAK CUMA | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 17 Ocak TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (17 OCAK)

  • 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 - Seksenler
  • 14.30 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Yabancı Sinema

ATV YAYIN AKIŞI (17 OCAK)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 16.00 - Esra Erol'da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Zembilli

KANAL D YAYIN AKIŞI (17 OCAK)

  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:00 - Ayazın Sonu güneş
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - Arka Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI (17 OCAK)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Kızılcık Şerbeti

STAR TV YAYIN AKIŞI (17 OCAK)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 - Kiralık Aşk
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Yerli film

TV8 YAYIN AKIŞI (17 OCAK)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - Masterchef

F.Bahçe Felix için harekete geçti!
Beşiktaş'tan dünyaca ünlü teknik direktöre teklif!
DİĞER
İkinci kez anne olmuştu! Müge Boz'un aile pozları sosyal medyayı salladı
ABD'den Gazze'de ateşkes itirafı: Hamas'ı masaya Başkan Erdoğan getirdi
G.Saray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi!
F.Bahçe'den geleceğe dev yatırım! Barça, Real ve Chelsea de istiyor
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Jasikevicius'ten Zalgiris değerlendirmesi Jasikevicius'ten Zalgiris değerlendirmesi 23:44
Beşiktaş'tan dünyaca ünlü teknik direktöre teklif! Beşiktaş'tan dünyaca ünlü teknik direktöre teklif! 21:53
Zaha'nın yeni durağı belli oldu! Zaha'nın yeni durağı belli oldu! 21:26
G.Saray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi! G.Saray'da Nelsson ile ayrılık görüşmesi! 20:39
Trabzonspor'dan kadın taraftarlara jest Trabzonspor'dan kadın taraftarlara jest 20:01
Manchester United - Southampton maçı ne zaman? Manchester United - Southampton maçı ne zaman? 16:07
Daha Eski
G.Saray Hatay maçına hazır! G.Saray Hatay maçına hazır! 16:47
Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor 16:51
G.Saray'ın Hatay kafilesi açıklandı! G.Saray'ın Hatay kafilesi açıklandı! 17:09
E. Frankfurt'tan flaş Tuta açıklaması! E. Frankfurt'tan flaş Tuta açıklaması! 17:42
F.Bahçe Felix için harekete geçti! F.Bahçe Felix için harekete geçti! 18:25
Samsunspor, Beşiktaş maçına odaklandı Samsunspor, Beşiktaş maçına odaklandı 18:52