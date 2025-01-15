  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin TV YAYIN AKIŞI 16 OCAK PERŞEMBE | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

TV YAYIN AKIŞI 16 OCAK PERŞEMBE | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

16 Ocak TV yayın akışı listesi televizyon izleyicisi tarafından sorgulanıyor. Her gün güncellenen yayın akışı programları çeşitli programlara ev sahipli yapıyor. Televizyon karşısına geçmeden önce bugün TV'de ne var? diye soranlar için TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı listesini sizler için derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 23:30 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 23:40
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TV YAYIN AKIŞI 16 OCAK PERŞEMBE | TRT1, atv, Kanal D, Show Tv, TV8, Star TV yayın akışı | Bugün TV'de ne var?

Her gün birbirinden çeşitli programlar, diziler ve filmler televizyon ekranlarından seyirci ile buluşuyor. Televizyonda bir şeyler izlemek isteyenler bugün TV'de ne var? sorusunun yanıtını arıyor. Televizyon kanallarının yayın akışı programları her gün güncelleniyor. 16 Ocak TV yayın akışı ve TRT1, atv, Kanal D, Show TV, TV8, Star TV yayın akışı haberimizde...

BUGÜN TV'DE NE VAR?

TRT 1 YAYIN AKIŞI (16 OCAK)

  • 10.30 - Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 - Seksenler
  • 14.30 - Gönül Dağı
  • 19.00 - Ana Haber
  • 20.00 - Yabancı Sinema

ATV YAYIN AKIŞI (16 OCAK)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 16.00 - Esra Erol'da
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Kayıp Şehir

KANAL D YAYIN AKIŞI (16 OCAK)

  • 09:00 - Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 - Yaprak Dökümü
  • 12:00 - Kanal D Haber Gün Ortası
  • 13.00 - Gelinim Mutfakta
  • 16:00 - Ayazın Sonu güneş
  • 18:30 - Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - İnci Taneleri

SHOW TV YAYIN AKIŞI (16 OCAK)

  • 08:00 - Bu Sabah
  • 10:00 - Gelsin Hayat Bildiği Gibi
  • 12:30 - Aslı Hünel İle Gelin Evi
  • 15:00 - Kızılcık Şerbeti
  • 18:45 - Show Ana Haber
  • 20:00 - Siyah Kalp

STAR TV YAYIN AKIŞI (16 OCAK)

  • 09:00 - Ada Masalı
  • 11:00 - Dolunay
  • 13:00 - Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
  • 16:15 - Kiralık Aşk
  • 19:00 - Star Haber
  • 20:00 - Yerli Dizi Tekrarı

TV8 YAYIN AKIŞI (16 OCAK)

  • 07:00 - Tuzak
  • 08:00 - Türkiye'nin Doktorları
  • 09:00 - Gençlik Rüzgarı
  • 10:00 - Gazete Magazin
  • 14:15 - MasterChef Türkiye
  • 16:30 - Çarkıfelek
  • 20:00 - MasterChef Türkiye

F.Bahçe aradığı ismi buldu! Anlaşma sağlandı
Nelsson'a transfer teklifi! İşte G.Saray'ın yanıtı
DİĞER
NBA All Star maçı ne zaman ve nerede düzenlenecek? Listede Alperen Şengün'de var! NBA All Star oylaması 2025
Başkan Erdoğan'dan ateşkes açıklaması: "Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz"
Zaha Messi'ye rakip olacak!
F.Bahçe'de Medina transferine Lens engeli
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karşıyaka Avrupa'ya veda etti Karşıyaka Avrupa'ya veda etti 22:31
Nelsson'a transfer teklifi! İşte G.Saray'ın yanıtı Nelsson'a transfer teklifi! İşte G.Saray'ın yanıtı 22:02
Kızılyıldız - F.Bahçe Beko | CANLI Kızılyıldız - F.Bahçe Beko | CANLI 21:48
N.Şahin'in geleceği tehlikede N.Şahin'in geleceği tehlikede 19:42
Eczacıbaşı'ndan rahat galibiyet Eczacıbaşı'ndan rahat galibiyet 19:50
Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi Trabzonspor'da Sivasspor mesaisi 19:52
Daha Eski
Terim'in son dakika golüne tepkisi gündem oldu! Terim'in son dakika golüne tepkisi gündem oldu! 20:36
Zaha Messi'ye rakip olacak! Zaha Messi'ye rakip olacak! 20:37
Beşiktaş'tan taraftarına müjde! Beşiktaş'tan taraftarına müjde! 21:01
G.Saray'dan F.Bahçe'ye Diego Carlos çalımı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye Diego Carlos çalımı! 16:45
Kocaelispor'dan orta saha takviyesi! Kocaelispor'dan orta saha takviyesi! 16:58
Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak" Metin Öztürk müjdeyi verdi! "Dursun Özbek açıklayacak" 16:59