  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Magazin L-Gante Türkiye'de konser verecek mi? Gante yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı...

L-Gante Türkiye'de konser verecek mi? Gante yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı...

Mauro Icardi'den ayrılan Wanda Nara'nın yeni erkek arkadaşı olan L-Gante bir süredir gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Gante'nin katıldığı yayına Fenerbahçe formasıyla çıkması dikkat çekti. Peki L-Gante Türkiye'de konser verecek mi? İşte ayrıntılar...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2024 Cuma 10:36
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
L-Gante Türkiye'de konser verecek mi? Gante yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı...

Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin çocuklarının annesi Wanda Nara'nın rapçi L-Gante ile ilişkisi bir süredir gündemi meşgul ediyor.

Geçtiğimiz günlerde açtığı canlı yayında "En büyük Fenerbahçe" diyerek Galatasaraylıları kızdıran L-Gante bu kez de bir yayına Fenerbahçe formasıyla çıktı.

Wanda Nara'nın sevgilisi L-Gante katıldığı yayında dikkat çeken açıklamalar yaptı.

24 yaşındaki rapçi yakında Türkiye'de bir konser vermek istediğini açıkladı.

L-GANTE KİMDİR?

L-Gante, gerçek adıyla Elian Angel Valenzuela. Arjantinli bir şarkıcı, söz yazarı ve rap sanatçısıdır. 5 Ocak 2000 doğumlu olan L-Gante, Arjantin'in kökenlerinden gelen ve genç yaşta popülerleşen bir müzik türü olan cumbia villera ve trap müziklerini birleştirerek, Latin Amerika'da ve dünya çapında büyük bir takipçi kitlesi kazanmıştır.L-Gante'nin müziği, özellikle Arjantin'in düşük gelirli mahallelerinde ve gençler arasında çok popülerdir. Şarkılarında genellikle sokak hayatı, gençlik kültürü, parti atmosferi ve sosyal meseleler gibi temalar işler. L-Gante'nin L-Gante RKT, Cumbia 420 ve Banda gibi parçaları büyük ilgi görmüş ve ona hızlıca ün kazandırmıştır.Cumbia 420" şarkısı, Arjantin'de ve Latin Amerika'da en çok dinlenen parçalardan biri olmuştur.L-Gante hem müziği hem de tarzı ile gençler arasında bir fenomen haline gelmiştir.

G.Saray'a transferde Barça çelmesi!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Arda Güler, Fenerbahçe'ye dönecek mi? Sabah Spor o iddialara ışık tuttu...
İBB 5 yılda konserlere 6 milyar TL'den fazla para harcadı! Tek tek inceledik: Ekrem İmamoğlu İstanbullunun parasını böyle çarçur ediyor
Buruk'a ayrılmak istediğini iletti! Talipleri belli oldu
G.Saray 35'lik golcü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Galatasaray'dan Osimhen paylaşımı Galatasaray'dan Osimhen paylaşımı 10:42
Kartal'da alarm! Son 11 maçtır... Kartal'da alarm! Son 11 maçtır... 10:31
Icardi'den Wanda Nara sözleri! Icardi'den Wanda Nara sözleri! 10:29
Fenerbahçe - Zenit maçı detayları! Fenerbahçe - Zenit maçı detayları! 10:12
Beşiktaş 1 milyon euro’yu çok gördü Beşiktaş 1 milyon euro’yu çok gördü 01:26
Bugün hangi maçlar var?⚽ 15 Kasım Cuma Bugün hangi maçlar var?⚽ 15 Kasım Cuma 08:24
Daha Eski
Tyson'dan Paul'a tokat! Ortalık karıştı... Tyson'dan Paul'a tokat! Ortalık karıştı... 09:02
Paraguay evinde Arjantin'i devirdi Paraguay evinde Arjantin'i devirdi 09:30
F.Bahçe'ye dünya starı! Son karar Mou'nun F.Bahçe'ye dünya starı! Son karar Mou'nun 09:34
Buruk'a ayrılmak istediğini iletti! Talipleri belli oldu Buruk'a ayrılmak istediğini iletti! Talipleri belli oldu 09:39
G.Saray'a transferde Barça çelmesi! G.Saray'a transferde Barça çelmesi! 09:53
Tadic için karar verildi! Sözleşmesi... Tadic için karar verildi! Sözleşmesi... 09:56