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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 9 Ekim 2024 puan durumu

Gelinim Mutfakta puan durumu 9 Ekim | Gündüz kuşağının en çok izlenen programlarından Gelinim Mutfakta yarışmasında heyecan dorukta. Gelinlerin pişirdiği kayınvalidelerin tattığı, kazanan gelinin altın bilezikleri alacağı programda, en düşük puanlı gelinin ise kayınvalidesiyle programa veda edecek. Gelinim Mutfakta ile ilgili arama motorlarında sorgulanan 'Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? 9 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta puan durumu ne?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 14:10 Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 14:30
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GELİNİM MUTFAKTA çeyrek altını kim kazandı? | Gelinim Mutfakta 9 Ekim 2024 puan durumu

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI 9 EKİM? | Gelinim Mutfakta'nın 1466. bölümünde de gelinler ve kayınvalidelerin kıyasıya mücadelesi sürüyor. Gün birincisi olan yarışmacının çeyrek altın kazandığı yarışmada haftanın birincisi ise 10 altın bileziğin olacak. Peki Gelinim Mutfakta ödülü kim kazandı? 9 Ekim Çarşamba Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim aldı? İşte detaylar...

GELİNİM MUTFAKTA 9 EKİM ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

9 Ekim Çarşamba günü bölüm sonunda kayınvalidelerden yüksek puanları toplayarak çeyrek altını kazanan isimler Ezgi, Nur, Eda gelinler oldu.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 8 Ekim Salı günü çeyrek altını Nur gelin kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA ALTIN BİLEZİKLERİ KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 30 Eylül - 4 Ekim haftasında en yüksek puanı toplayarak 10 altın bileziğin sahibi olan gelin, Ezgi gelin oldu.

GELİNİM MUTFAKTA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta yarışmasında 30 Eylül - 4 Ekim hafta finalinde elenen isim Birben gelin oldu.

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