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THE KING'S MAN: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NE? | The King's Man filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Matthew Vaughn'un oturduğu The King's Man: Başlangıç filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki film The King's Man: Başlangıç hakkında arama motorlarında araştırılan 'The King's Man: Başlangıç filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:30
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THE KING'S MAN: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NE? | The King's Man filminin oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

The King's Man: Başlangıç filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Matthew Vaughn'un üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Büyük beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan The King's Man: Başlangıç filminin konusu ne? The King's Man: Başlangıç oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

THE KING'S MAN: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN KONUSU NE?

The King's Man: Başlangıç, dünyayı tehdit eden bir kötücül gücü etkisiz hale getirmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Tüm zamanların en kötü suçluları ve tiranları ortak bir amaç doğrultusunda bir araya gelir. Milyonları yok etmeyi amaçlayan tiranlar ve suçlular, büyük bir savaş hazırlığına başlar. İnsanlığı, karşı karşıya olduğu büyük tehlikeden kurtarmak için harekete geçen bir adam, zamana karşı yarışmak zorundadır.

THE KING'S MAN: BAŞLANGIÇ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

  • Gemma Arterton
  • Stanley Tucci
  • Taron Egerton
  • Rhys Ifans
  • Ralph Fiennes
  • Mark Strong
  • Harris Dickinson
  • Matthew Goode
  • Tom Hollander
  • Daniel Brühl
  • Colin Firth
  • Djimon Hounsou
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