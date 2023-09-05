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BARBAR CONAN FİLMİNİN KONUSU NE? | Barbar Conan oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Yönetmen koltuğunda Marcus Nispel'in oturduğu Barbar Conan filmi, televizyon ekranlarında gösterilmesinin ardından merak konusu oldu. Aksiyon türündeki 2011 yapımı Barbar Conan hakkında arama motorlarında araştırılan 'Barbar Conan filminin konusu ne, oyuncuları kim, ne zaman çekildi?' sorularının cevabını haberimizde derledik.

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 09:30
BARBAR CONAN FİLMİNİN KONUSU NE? | Barbar Conan oyuncuları kim, ne zaman çekildi?

Barbar Conan filmi, televizyon ekranlarındaki yerini aldı. Yönetmenliğini Marcus Nispel'in üstlendiğini sevilen yapımın başrollerinde ise tanıdık isimler yer alıyor. Dünya çapında beğeni toplayan film hakkında arama motorlarında araştırılan Barbar Conan filminin konusu ne? Oyuncuları kim, ne zaman, nerede çekildi? sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

BARBAR CONAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Başrolünde Jason Momoa'yı izleyeceğimiz film, Hyboria'nın tek umudu Kimmeryalı savaşçı Conan'ın, babasının ve talan edilen köyünün intikamını almak için dehşet verici canavarlar, güçlü rakipler ve kötülüğün her türlü vücut bulmuş haliyle savaşmasını anlatıyor. Yönetmenliğini Marcus Nispel'in yaptığı filmin kadrosunda Jason Momoa, Rose McGowan, Stephen Lang, Ron Perlman, Rachel Nichols, Leo Howard, Saïd Taghmaoui, Bob Sapp gibi oyuncular bulunuyor.

BARBAR CONAN OYUNCULARI KİM?

  • Jason Momoa
  • Rachel Nichols
  • Stephen Lang

BARBAR CONAN NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

ABD yapımı savaş filmi Barbar Conan 2011 yapımıdır.

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