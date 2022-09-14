Haberler Magazin BELALI KARAKOL (COPSHOP) FİLMİNİN KONUSU NE? Belalı Karakol filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

BELALI KARAKOL (COPSHOP) FİLMİNİN KONUSU NE? Belalı Karakol filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Yönetmenliğini Joe Carnahan'ın üstlendiği 2021 yapımı Belalı Karakol filminin konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Dikkat çeken hikayesi izleyici ile buluşturan film, aksiyon ve gerilim sahneleri nefes kesmeye hazırlanırken; Belalı Karakol filminin nerede, ne zaman çekildiğine dair merak edilen detaylar haberimizde...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 17:00 Güncelleme Tarihi: 14 Eylül 2022 Çarşamba 17:30
BELALI KARAKOL (COPSHOP) FİLMİNİN KONUSU NE? Belalı Karakol filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?

Belalı Karakol filmi bu akşam televizyon ekranlarında sinemaseverler ile buluşacak ve izleyenlere unutulmaz bir sinema keyfi yaşatacak. Peki, Belalı Karakol filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? 2021 yapımı gerilim ve aksiyon filmi Belalı Karakol detayları haberimizde...

BELALI KARAKOL FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Kurnaz bir dolandırıcı olan Teddy Murretto, ölümcül bir suikastçı olan Bob Viddick'ten kaçmaya çalışır. Bunun için Teddy küçük bir kasaba polis karakolunda saklanmak için bir plan yapar. Ancak kararkola gittiğinde onu kötü bir sürpriz beklemektedir. Polis karakolunda yaşanan beklenmedik olaylar büyük bir ölüm kalım savaşı yaşanmasına neden olur.

BELALI KARAKOL FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

  • Gerard Butler
  • Alexis Louder
  • Frank Grillo
  • Toby Huss
  • Ryan O'Nan
  • Chad Coleman
  • Armida Lopez
  • Keith Jardine
  • Jose Pablo Cantillo
  • Robert Walker Branchaud
  • Tracey Bonner
  • Tait Fletcher
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