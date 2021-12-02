Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE - Camdaki Kız 22. BÖLÜM FULL İZLE

Camdaki Kız 22. BÖLÜM İZLE

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Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Camdaki Kız dizisinde heyecan dorukta. Camdaki Kız'ın 22. bölümü, 2 Aralık Perşembe günü ekranlara gelecek. Camdaki Kız 22. bölümünde neler yaşandığını izleyiciler merak ediyor. İşte Camdaki Kız son bölüm bilgileri...

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 22. bölümüyle 2 Aralık Perşembe seyirci karşısına çıkacak. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı dizi merakla bekleniyor.

Camdaki Kız 22. BÖLÜM FRAGMANI İZLE

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Camdaki Kız 22. BÖLÜM FRAGMAN İZLE

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Hayri'yle Melisa'nın karşılaşmasını engelleyen Muzo, Nalan'ın söylediklerinden sonra Melisa ile yalan ilişkisine devam etmek zorunda hisseder. Sedat, Melisa ile ilgili bildiği gerçekleri Muzo'ya söylemenin bir yolunu ararken, Melisa'nın da Sedat ile ilgili bir planı vardır.

Camdaki Kız SON BÖLÜM İZLE

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Camdaki Kız 22. FRAGMAN BÖLÜM İZLE

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