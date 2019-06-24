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24 Haziran 2019, Pazartesi
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, pembe takım elbisesi sosyal medyada olay oldu

Ricardo Quaresma, pembe takım elbisesi sosyal medyada olay oldu

Beşiktaşlı , Portekiz’de katıldığı bir düğüne pembe takım ve ayakkabıyla gitti. kullanıcıları ise ilginç giyim tarzıyla dalga geçti.

Her sezon farklı stillerle karşımıza çıkan Quaresma, yine futbolundan çok giyimiyle gündeme geldi.

Portekizde katılıdığı bir düğüne pembe takım elbiseyle gelen Portekizli yıldız, kameralara bu haliyle poz verdi.

QUARESMA PEMBELER İÇİNDE

Eşi ile uyum içerisinde olan Quaresma, sosyal medyada ti'ye alındı.

Takım elbisesinin altına yine pembe renklerde tercih ettiği klasik ayakkabısı ise büyük ilgi gördü.

Quaresma'nın bu takımı kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

İşte o yorumlardan bazıları:

"Seni böyle bilmezdik."
"Neden 'ndeki klarnetçi gibi giyiniyorsun."
"Abe ordan oynak bir şeyler çal da keyfimiz yerine gelsin."
"Sünnet düğünü çocuğu gibi olmuşsun bu ne!"
"Bu adamı kim giydiriyor çok merak ediyorum."
"Tadım kaçtı bu ne pamuk şekeri gibi."
"Neden pembe anlatsana biraz."
"Bu nedir yahu gözlerim kanadı."

  1. 24.06.2019
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