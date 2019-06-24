Ricardo Quaresma, pembe takım elbisesi sosyal medyada olay oldu
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, Portekiz’de katıldığı bir düğüne pembe takım ve ayakkabıyla gitti. Sosyal medya kullanıcıları ise ilginç giyim tarzıyla dalga geçti.
Her sezon farklı stillerle karşımıza çıkan Quaresma, yine futbolundan çok giyimiyle gündeme geldi.
Portekizde katılıdığı bir düğüne pembe takım elbiseyle gelen Portekizli yıldız, kameralara bu haliyle poz verdi.
QUARESMA PEMBELER İÇİNDE
Eşi ile uyum içerisinde olan Quaresma, sosyal medyada ti'ye alındı.
Takım elbisesinin altına yine pembe renklerde tercih ettiği klasik ayakkabısı ise büyük ilgi gördü.
Quaresma'nın bu takımı sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.
İşte o yorumlardan bazıları:
"Seni böyle bilmezdik."
"Neden Cennet Mahallesi'ndeki klarnetçi gibi giyiniyorsun."
"Abe ordan oynak bir şeyler çal da keyfimiz yerine gelsin."
"Sünnet düğünü çocuğu gibi olmuşsun bu ne!"
"Bu adamı kim giydiriyor çok merak ediyorum."
"Tadım kaçtı bu ne pamuk şekeri gibi."
"Neden pembe anlatsana biraz."
"Bu nedir yahu gözlerim kanadı."
- 24.06.2019
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Quaresma gitsin mi kalsın mı?
Toplam 2
Yorum
hasan karamalığolu Q7 Gitmeli
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Taraftar kızdı Galatasaray Adem Büyük transferini askıya aldı
Toplam 1
Yorum
CÜNEYT DENİZ TÜRÜNÇE 5 MİLYON VERMEK YERİNE ADEMİ BEDAVAYA ALMAK DAHA KARLI ADEM DENİZDEN 2 GÖMLEK ÜSTÜN
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Fırtına golcü Moukandjo
Toplam 1
Yorum
ALPASLAN PEKİN BU ADAM BİZE İLAÇ OLUR AMA ALMAMIZ ÇOK ZOR ZİRA BU ADAMI BİZE BIRAKMAZLAR BİZİ GİBİ ÇOKTA TALİBİ RODALLEGADAN 5 GÖMLEK DAHA İYİ.
Ricardo Quaresma, pembe takım elbisesi sosyal medyada olay oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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