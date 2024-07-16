Haberler Konyaspor TRANSFER HABERLERİ | Konyaspor Jevtovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

TRANSFER HABERLERİ | Konyaspor Jevtovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'deki kampta sürdüren Konyaspor’da, transfer çalışmaları da sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Gaziantep FK 'da forma giyen Marko Jevtovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İşte detaylar...

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2024 Salı 18:05
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Konyaspor Jevtovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı!

Yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'deki kampta sürdüren Konyaspor'da, transfer çalışmaları da sürdürüyor. Yeşil-beyazlı ekip, son olarak Gaziantep FK 'da forma giyen Marko Jevtovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Konyaspor'da 16 numaralı formayı giyecek olan Jevtovic, "Konya benim ikinci evim diyebilirim. Burada çok güzel dostluklar, arkadaşlıklar edinmiştim. Tekrar Konya'da ve Konyaspor'da olduğum için inanın çok mutluyum. Bu güzel ailenin yeniden bir parçası olmak benim için harika bir duygu. Hep birlikte yeni sezonda hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyorum." dedi.

Trabzonspor'dan Meunier açıklaması!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 50 milyon Euro'luk transfer çalımı!
DİĞER
"İkiziniz mi Fedon Bey?" Şarkıcı Fedon'un oğlu Theo ile benzerliği sosyal medyayı salladı!
Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalarda bulundu
F.Bahçe'ye şok! Mourinho'nun planı...
G.Saray Jelert'e teklif yaptı!
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Marko Konya’da
Goller Kramer'den
POLİSLİK TABAN PUANLARI YKS 2024
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI AÇIKLANDI!
BARAJ DOLULUK ORANLARI
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İngiltere'de Southgate'den flaş karar! İngiltere'de Southgate'den flaş karar! 18:33
McTominay G.Saray'a gelecek mi? ManU'dan flaş karar! McTominay G.Saray'a gelecek mi? ManU'dan flaş karar! 18:28
Konya'dan flaş transfer! Konya'dan flaş transfer! 18:05
G.Saray'da hazırlıklar sürüyor G.Saray'da hazırlıklar sürüyor 18:02
Trabzonspor'dan Meunier açıklaması! Trabzonspor'dan Meunier açıklaması! 17:11
F.Bahçe'ye şok! Mourinho'nun planı... F.Bahçe'ye şok! Mourinho'nun planı... 16:50
Daha Eski
Arda Güler Bodrum'da ayak tenisi oynarken görüntülendi! Arda Güler Bodrum'da ayak tenisi oynarken görüntülendi! 11:57
Fransa - Türkiye maçı ne zaman? Fransa - Türkiye maçı ne zaman? 12:01
Ertuğrul Doğan ayrılığı resmen açıkladı! Ertuğrul Doğan ayrılığı resmen açıkladı! 12:13
Lugano - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? Lugano - Fenerbahçe maçı NE ZAMAN? 12:40
G.Saray Jelert'e teklif yaptı! G.Saray Jelert'e teklif yaptı! 13:22
F.Bahçe'nin Lugano mesaisi başladı! F.Bahçe'nin Lugano mesaisi başladı! 14:22