Konyaspor'da zorlu Galatasaray mesaisi sürüyor. Teknik direktör Ali Çamdalı, takımını Trendyol Süper Lig'de yarın evinde G.Saray'la oynayacağı sezon finaline hazırlıyor. Ligde kalmak için 1 puana ihtiyacı olan Anadolu Kartalı, şampiyonu belirleyeceği G.Saray maçı hazırlıklarına salı günü başlarken, bugün yapacağı çalışmalarla zorlu maça tamamen hazırlanacak. Yeşil-beyazlılarda dünkü antrenmanı da şehrin ileri gelenleri ziyaret ederek, takıma moral verdi. Futbolcular, bu destek karşısında galibiyet sözü verdi.

KARŞILIĞINI ALACAĞIZ

Ali Çamdalı da güçlü rakipleri karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmediklerini söyledi. Çamdalı, "Kimin şampiyon olacağı bizi ilgilendirmiyor. Bize beraberlik yetse de onurumuz için kazanmak adına sahaya çıkacağız. Son haftalardaki performansımızı herkese gösterdik. Bu maç sezon finali. Bu emeklerimizin karşılığını taraftarımızın önünde almak için varımızı yoğumuzu ortaya koyacağız" diye iddialı konuştu.

MEŞALELERLE KARŞILAMA

Konyaspor taraftar grubu Nalçacılılar, yarın G.Saray'la oynanacak sezon finalinde takım otobüsünü meşale ve marşlarla karşılayacak. Sosyal medyadan yapılan açıklamada özetle, "Takımımızı 16.30'da stat önünde sis ve meşalelerle karşılıyoruz. Taraftarlarımızı bu şovun daha iyisini yapmak için atkılarıyla maça bekliyoruz" denildi.