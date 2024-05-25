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Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'dan flaş paylaşım: Sen gelmiyor musun?

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında ligde kalma yarışını ve şampiyonluğun kaderini etkileyecek olan Konyaspor - Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'dan flaş bir paylaşım geldi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2024 Pazar 01:07
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Galatasaray maçı öncesi Konyaspor'dan flaş paylaşım: Sen gelmiyor musun?

Süper Lig'in son haftasında gözler Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan ve hem ligde kalma hem de şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren kritik mücadeleye çevrildi.

Saat 19.00'da başlayacak ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan bu zorlu maçı öncesi Konyaspor'dan flaş bir paylaşım geldi.

"Sen gelmiyor musun?" ifadesiyle paylaşılan videoda Konyaspor Kulübü, taraftarlarını Galatasaray maçına davet etti ve ek olarak "Kenetlen başka Konyaspor yok!" denildi.

Konyaspor, pazar günü Galatasaray'dan en az 1 puan alması durumunda ligde kalmayı garantileyecek; Galatasaray ise alacağı 1 puanla şampiyonluğunu ilan edecek.

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