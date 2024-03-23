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Konyaspor'un Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Tümosan Konyaspor evinde Trabzonspor'u konuk edecek. Yeşil-beyazlılar, Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanla müsabakanın hazırlıklarını sürdürdü.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2024 Cumartesi 16:42
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Konyaspor'un Trabzonspor maçı hazırlıkları sürüyor

Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. İdman, turnuva maçları ile tamamlandı.

Milli takımlarda bulunan Deniz Ertaş, Sokol Cikalleshi, Alexandru Cicaldau ve Teenage Hadebe antrenmanda yer almadı.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını 25 Mart Pazartesi günü sürdürecek.

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