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Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen: İki kırmızı kartı da doğru buluyorum

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor Fenerbahçe'yi Muhammet Demir'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Karşılaşma sonrası Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen açıklamalarda bulundu. Özgökçen, "Konyaspor'un oyunundan gayet memnunum" dedi.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2022 Pazartesi 22:16
Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen: İki kırmızı kartı da doğru buluyorum

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Eskişehir'deki maçta Fenerbahçe'yi 1-0 yenen Arabam.com Konyaspor'un kulüp başkanı Fatih Özgökçen, ligin uzun bir maraton olduğunu belirterek, takımın oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Özgökçen, maç sonrası Eskişehir Yeni Stadı'ndan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Ligin henüz 4. haftasının geride kaldığını kaydeden Özgökçen, "Biz geçen seneki söylemlerimizi aynen tekrarlıyoruz. Lig, uzun maratonu gerektiren, uzun yarışı gerektiren bir oyun. Dolayısıyla 36 maçın sonunda neler olur onu konuşacağız. Ama oyun olarak baktığınız zaman Konyaspor'un oyunundan gayet memnunum." diye konuştu.

Özgökçen, sahaları bakımda olduğu için sportif manada fazla yorum yapmak istemediğini dile getirdi.

Eskişehir'de misafir olduklarını ifade eden Özgökçen, "Zemin çalışmalarımız devam ediyor. Onu tamamlamak istiyoruz. İnşallah Konya'da maçları oynamaya başladığımız zaman hem sportif manada hem takımın genel durumuyla alakalı detaylı açıklamaları yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"İKİ KIRMIZI KARTI DA DOĞRU BULUYORUM"

Fatih Özgökçen, bir soru üzerine Fenerbahçeli Valencia ve Konyasporlu Adil Demirbağ'a gösterilen kırmızı kartlara değindi.

Pozisyonları maç içinde değerlendirme imkanının biraz daha zor olduğunu anlatan Özgökçen, şöyle devam etti:

"Çünkü anlık refleksleri gerektiren hadiseler. Daha sonra izlediğimiz zaman belki bir yorum da yapma durumu olabiliyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla özellikle Fenerbahçe'ye gösterilen kırmızı kartta bir tekme olayını görüyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla bizim sarı kartımız da sarı kart. Dolayısıyla iki kırmızı kartı da doğru buluyorum."

Özgökçen, bir forvet alıp transferi tamamlayacaklarını sözlerine ekledi.

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