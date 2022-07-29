Konya resitali

Konyaspor, Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında BATE Borisov'u 2-0 yenerek turu geçti. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki yeşilbeyazlılar, kendi evinde seyircisiz deplasman takımı olarak çıkıp 3-0 kazandığı ilk karşılaşmanın rövanşını 40 bin kişi önünde oynadı. Rakibi karşısında yine etkili bir oyun ortaya koyan temsilcimiz, 3'te Muriç ile etkili geldi. 12'de Cikalleshi kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti. 19'da Hadziahmetovic'in kafa vuruşunu kaleci Kudravets son anda kornere çeldi. 30'da Endri Çekici'nin şutu direkten döndü.



RAKİP LIHTENŞTAYN'DAN VADUZ

Peş peşe yaptığı ataklarla rakip kaleyi ablukaya alan Konyaspor, golü 37'de buldu. Sırtı kaleye dönük olan Rahmanovic müthiş dönüp topu 90'a astı. 42'de Çekici'nin kornerinde yeni transfer Calvo kafayı vurdu ve durumu 2-0'a getirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Mücadelenin 73'üncü dakikasında Cikalleshi ikinci sarıdan kırmızı gördü. İlk maçı 3-0 alan temsilcimiz, rövanşı da 2-0 kazanarak ismini 3. tura yazdırdı. Konyaspor, bir üst turda Lihtenştayn ekibi Vaduz ile karşılaşacak. İlk maç 4 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş 11 Ağustos'ta Konya'da oynanacak.