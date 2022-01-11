Haberler Konyaspor SPOR DÜNYASINI YIKAN ÖLÜM! AHMET ÇALIK HAYATINI KAYBETTİ

SPOR DÜNYASINI YIKAN ÖLÜM! AHMET ÇALIK HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberi... Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti. 27 yaşındaki milli futbolcu, Gençlerbirliği ve Galatasaray'da da oynamıştı.

Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ocak 2022 Salı 11:52
SPOR DÜNYASINI YIKAN ÖLÜM! AHMET ÇALIK HAYATINI KAYBETTİ
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Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da forma giyen Ahmet Çalık, trafik kazasında hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ankara-Niğde otoyolunda seyir halinde olan Ahmet Çalık'ın kullandığı otomobil, sabah saatlerinde Gölbaşı Hacılar mevkisinde devrildi. 28 yaşındaki milli futbolcu kazada hayatını kaybetti.

Ahmet Çalık'ın otomobilde yalnız olduğu belirlenirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gençlerbirliği ve Galatasaray formalarını da giyen Ahmet Yılmaz Çalık, 2020 yılında Konyaspor'a transfer olmuştu.

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