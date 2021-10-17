Konya’dan gözdağı

Geride kalan 8 haftada Trabzonspor ile birlikte namağlup iki takımdan biri olan Konyaspor, gözünü Galatasaray'a dikti. Bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan yeşil- beyazlılar'da teknik direktör İlhan Palut da iddialı sözler sarf etti. "İstanbul'a iyi futbol oynamaya gideceğiz" diyen Palut, "İnşallah güzel bir sonuçla dönmeyi hedefliyoruz. Kolay bir karşılaşma olmayacağını biliyoruz ama yenilmezlik serisini bu 90 dakikada da sürdürmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TEK EKSİK CİKALLESHİ

Konyaspor, zorlu Galatasaray karşılaşmasına tek eksikle çıkacak. Yeşil-beyazlılarda korona virüs nedeniyle karantinada olan Cikalleshi, bugün görev almayacak. Konyaspor'da cezalı futbolcu ise bulunmuyor.