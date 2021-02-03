Haberler İttifak Holding Konyaspor Konyaspor-Gençlerbirliği: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

-: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 23. haftasında sahasında ile karşı karşıya geldi. Mücadele başladığı skorla 0-0 berabere tamamlandı. İşte detaylar...

İttifak Holding Konyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 20:56 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 21:03
Konyaspor-Gençlerbirliği: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 23. haftasında galibiyete hasret iki ekip olan ve karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken puanlar da paylaşılmış oldu.

Bu skorla Konyaspor puanını 24'e, Gençlerbirliği ise 20'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada 'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakikada 'in ceza sahası çizgisine yakın noktadan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Nordfeldt'te kaldı.

19. dakikada 'nın sağ kanattan ortasında top, savunmanın son anda dokunuşuyla kornere gitti. Kullanılan kornerin ardından topla buluşan 'in ceza sahasına yakın noktadan sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

26. dakikada 'in sağ kanattan pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Kravets'in dönerek sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

45+1. dakikada Polomat'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci 'da kaldı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve devre golsüz sona erdi.

57'nci dakikada ceza sahasında toplu buluşan Cikalleshi'nin şutunda kaleci Nodfeldt kornere çeldi.

64'üncü dakikada Furman'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sefa'nın şutunu kaleci Eray kornere çeldi.

71'inci dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışında serbest vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

84'üncü dakika ceza sahasına topla buluşan Polomat'ın şutu yandan auta çıktı.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

SON DAKİKA