Konyaspor-Gençlerbirliği: 0-0 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Süper Lig'in 23. haftasında galibiyete hasret iki ekip olan Konyaspor ve Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Karşılaşmada gol sesi çıkmazken puanlar da paylaşılmış oldu.

Bu skorla Konyaspor puanını 24'e, Gençlerbirliği ise 20'ye yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

7. dakikada Furman'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakikada Kravets'in ceza sahası çizgisine yakın noktadan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Nordfeldt'te kaldı.

19. dakikada Sekidika'nın sağ kanattan ortasında top, savunmanın son anda dokunuşuyla kornere gitti. Kullanılan kornerin ardından topla buluşan Milosevic'in ceza sahasına yakın noktadan sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

26. dakikada Skubic'in sağ kanattan pasında, ceza sahası içinde topla buluşan Kravets'in dönerek sert vuruşunda, kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı güçlükle kontrol etti.

45+1. dakikada Polomat'ın sol kanattan ceza sahasına gönderdiği meşin yuvarlak, kaleci Eray Birniçan'da kaldı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve devre golsüz sona erdi.

57'nci dakikada ceza sahasında toplu buluşan Cikalleshi'nin şutunda kaleci Nodfeldt kornere çeldi.



64'üncü dakikada Furman'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Sefa'nın şutunu kaleci Eray kornere çeldi.



71'inci dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahası dışında serbest vuruşunda top yan ağlarda kaldı.



84'üncü dakika ceza sahasına topla buluşan Polomat'ın şutu yandan auta çıktı.



Karşılaşma golsüz sona erdi.